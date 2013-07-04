全球金市：金价因欧洲央行言论拉低欧元而下滑，关注美国非农就业数据

中国金融：积极支持民族地区符合条件企业上市或在“新三板”挂牌--国务院
路透北京1月24日 - 中国国务院周二表示，积极支持民族地区符合条件的企业在沪深交易所上市或在“新三板”挂牌融资，支持符合条件的民族地区上市、挂牌公司通过并购重组做优做强，继续暂免征收西藏、新疆、内蒙古、宁夏、广西等自治区“新三板”挂牌公司的挂牌费用，实行专人对接、专人审核制度，做到即报即审、即审即挂。
* 欧洲央行维持利率在0.5%不变
* 市场静待周五美国公布非农就业报告
路透伦敦7月4日 - 金价周四下滑，此前欧洲央行总裁德拉吉暗示未来可能降息，此言拉低欧元兑美元，但在美国就业数据公布前，金价波动不大。
成交疏落，因在美国独立日假期之际，交易商不愿大量建仓。
在1537 GMT，现货金 跌0.3%，至每盎司1,247.90美元，在周三上扬约1%。Comex-8月美国期金 下跌0.4%，报每盎司1,247.50美元。
周四欧洲股市上涨，欧元下跌。
欧洲央行(ECB)周四维持主要再融资利率在纪录低位0.5%不变。央行总裁德拉吉说，利率将在较长时间内保持在目前水准或者更低水准。
消息令金价承压，但金价仍在交投区间内，因交易商静待周五公布的美国非农就业数据。
市场预期，6月美国非农就业岗位将增长16.5万。该数据可能影响何时美国联邦储备理事会(美联储/FED)将开始缩减购债计划规模。
现货银 下跌1%，报每盎司19.48美元。现货铂金 跌0.2%，报每盎司1,334.74美元。现货钯金 下滑1%，报每盎司675.72美元。(完)
路透北京1月24日 - 中国国务院周二表示，积极支持民族地区符合条件的企业在沪深交易所上市或在“新三板”挂牌融资，支持符合条件的民族地区上市、挂牌公司通过并购重组做优做强，继续暂免征收西藏、新疆、内蒙古、宁夏、广西等自治区“新三板”挂牌公司的挂牌费用，实行专人对接、专人审核制度，做到即报即审、即审即挂。
路透北京1月24日 - 针对2016年中国财政赤字超标6,000多亿元人民币的算法，中国财政部周二明确指出，财政赤字不是一般公共预算收入与一般公共预算支出简单相减得出的结果，还要考虑使用预算稳定调节基金、从政府性基金预算和国有资本经营预算调入资金、动用结转结余资金等因素（这些资金实际来源于以前年度财政收入，不能再重复列一般公共预算收入）。
路透北京1月24日 - 为加强保险资金对股票投资的监管，中国保监会周二表示，保险机构投资单一股票的账面余额不得高于本公司上季末总资产的5%，投资权益类资产的账面余额合计不得高于本公司上季末总资产的30%，明确支持保险资金开展财务投资。