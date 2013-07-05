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亚洲 | 2013年 7月 5日 星期五 09:13 BJT

全球金市：金价连续第二日走低，市场聚焦美国就业数据

欧洲和英国央行在周四的政策会议上维持指标利率不变。

欧洲央行表示，可能延长低利率的时间，并有可能进一步降息，应对美联储退出刺激政策造成的市场动荡。

市场在关注周五稍晚美国将公布的非农就业数据，以判定美联储何时将缩减购债计划。

贝莱德数据显示，6月黄金上市交易产品共流出资金41亿美元，今年迄今共流出282亿美元。(完)

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金属期市 LME库存变化 (编译 石冠兰/李春喜 审校　张明钧)
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