全球金市：金价重挫3%，因美国就业数据优于预期

* 优于预期的美国就业数据重燃缩减刺激措施的担忧

* 美元大涨，欧洲央行暗示降息进一步打压金价

路透纽约/伦敦7月5日 - 金价周五重挫3%，此前美国公布的就业数据强劲推高美元，对美国联邦储备理事会(FED/美联储)可能将在今年稍晚缩减货币刺激措施的担忧重燃。

美国劳工部周五公布，6月非农就业岗位增加19.5万个(预估为增加16.5万个)；美国6月失业率为7.6%(预估为7.5%)。

分析师表示，优于预期的就业数据是能够促使美联储提前缩减每月850亿美元购债规模的数据之一。

“今日公布的就业数据明显巩固了市场对金价后市的展望，”Integrated Brokerage Services贵金属交易员Frank McGhee表示，“市场展望六至八个月后，金价将处在一个升息的环境中。”

在1800 GMT，现货金 跌约3%，至每盎司约1,215美元，稍早一度重挫3.3%至日低1,207.50美元。金价将连跌三周。

Comex-8月美国期金 下跌3.1%，报每盎司1,212.70美元。

金价4-6月录得历来最大季度跌幅，暴跌23%，并在上周触及近三年低点1,180.71美元，因美联储主席贝南克称经济复苏足够强劲，美联储可以在未来几个月内开始缩减购债，投资人对黄金的卖盘加速。

美元指数 周五升至三年高位。

在周四欧洲央行暗示可能进一步降息后，金价已经承压。

黄金上市交易产品(ETPs)大量资金外流以及实货需求弱于预期也是黄金疲软的其他原因。

根据BlackRock数据，黄金ETPs持仓量6月减少41亿美元，今年迄今减少282亿美元。