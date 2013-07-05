全球金市：金价重挫3%，因美国就业数据优于预期

中国房地产：秦皇岛实施限购，在限购区域拥有房屋的外地户籍家庭不得购房
路透北京4月15日 - 中国河北省秦皇岛市周六发文实施限购，称非本市户籍居民家庭在该市限购区域已拥有一套及以上住房的，暂不得购买新建商品住房和二手住房；该政策自发布之日起实施。
* 优于预期的美国就业数据重燃缩减刺激措施的担忧
* 美元大涨，欧洲央行暗示降息进一步打压金价
路透纽约/伦敦7月5日 - 金价周五重挫3%，此前美国公布的就业数据强劲推高美元，对美国联邦储备理事会(FED/美联储)可能将在今年稍晚缩减货币刺激措施的担忧重燃。
美国劳工部周五公布，6月非农就业岗位增加19.5万个(预估为增加16.5万个)；美国6月失业率为7.6%(预估为7.5%)。
分析师表示，优于预期的就业数据是能够促使美联储提前缩减每月850亿美元购债规模的数据之一。
“今日公布的就业数据明显巩固了市场对金价后市的展望，”Integrated Brokerage Services贵金属交易员Frank McGhee表示，“市场展望六至八个月后，金价将处在一个升息的环境中。”
在1800 GMT，现货金 跌约3%，至每盎司约1,215美元，稍早一度重挫3.3%至日低1,207.50美元。金价将连跌三周。
Comex-8月美国期金 下跌3.1%，报每盎司1,212.70美元。
金价4-6月录得历来最大季度跌幅，暴跌23%，并在上周触及近三年低点1,180.71美元，因美联储主席贝南克称经济复苏足够强劲，美联储可以在未来几个月内开始缩减购债，投资人对黄金的卖盘加速。
美元指数 周五升至三年高位。
在周四欧洲央行暗示可能进一步降息后，金价已经承压。
黄金上市交易产品(ETPs)大量资金外流以及实货需求弱于预期也是黄金疲软的其他原因。
根据BlackRock数据，黄金ETPs持仓量6月减少41亿美元，今年迄今减少282亿美元。
现货银 下跌3.7%，报每盎司18.79美元。现货铂金 跌1.0%，报每盎司1,324.99美元。现货钯金 升0.5%，报每盎司677.97美元。(完)
路透北京4月15日 - 中国河北省秦皇岛市周六发文实施限购，称非本市户籍居民家庭在该市限购区域已拥有一套及以上住房的，暂不得购买新建商品住房和二手住房；该政策自发布之日起实施。
路透北京4月15日 - 据新华社周五晚间报导，中国国务院副总理张高丽近日称，开发建设雄安新区要严格把控入区产业，制定负面清单，特别是严禁大规模开发房地产，严禁违规建设，避免借机炒作、抬高建设成本；严控周边规划，严控周边人口，严控周边房价，严防炒地炒房投机行为。
路透北京4月15日 - 河北日报官方微信周六发文称，中国雄安新区临时党委、筹委会称，将严禁大规模开发房地产；积极极探索创新土地管理利用和住房保障新模式，严格土地用途管制，不搞大规模土地批租，严格控制地价房价。