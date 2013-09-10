更正-全球金市：金价走低，受累于联储将缩减购债的传言以及美股上扬

国际油市：油价升至近一个月高位，因预计美国原油库存将下降
布兰特原油升1.05美元，或2%，报每桶54.17美元。在合约升穿100日移动均线切入位这一关键阻力位后，油价走高，该合约自12月底以来首次处于技术性超买领域。
(更正：英文原文有误，第二段澄清是“8月出口增幅”，而非“中国经济增幅”)
* 强劲的中国出口数据提振经济企稳希望
* 俄罗斯提议将叙利亚化武置于国际控制之下的计划可能避免战争
* 金价回吐周五录得的部分涨幅，因传言美联储将缩减购债规模
路透纽约/伦敦9月9日 - 金价周一走低，回吐周五录得的部分涨幅，因市场预期美国联邦储备理事会(FED/美联储)可能缩减刺激规模。
中国官方数据显示，8月出口增幅超过预期，数据削弱了黄金的避险魅力，对金价不利。美股标普500指数 上扬1%也扶助拖累金市表现。
有关美联储可能缩减其每月850亿美元构债规模的臆测也令金价承压。
分析师预计，美联储将在下周三9月政策会议结束时宣布缩减月度购债规模100-200亿美元。
1848 GMT，现货金 跌0.3%，报每盎司1,386.36美元。
美国12月期金 收涨0.20美元，报每盎司1,386.70美元，根据路透初步数据，成交量为8万口，不到30日均值的一半。,
上周五，金价急升近2%，因数据显示尽管失业率触及四年半低位，但美国8月就业岗位增幅不及预期。
美国总统奥巴马寻求国会批准授权政府对叙利亚动武的决议，且俄罗斯周一建议叙利亚将化学武器置于国际控制之下，以避遭军事打击。这些因素也削弱了黄金的避险地位。
印度珠宝商预计，本周黄金付运激增，因海关周三发布新的进口指引。之前进口的库存因相关规定不够明确而滞留在孟买机场。
其他贵金属方面，现货银 跌0.7%，报每盎司23.65美元。现货铂金 回落0.7%，报每盎司1,479美元。现货钯金 急挫2.2%，报每盎司682.22美元。(完) ----------------------------1848 GMT---------------------------------
最新价格/ 当日 当日 低位 高位 当前
结算价 变动 涨跌% 成交量 COMEX黄金期货 1386.70 0.20 0.0 1381.90 1395.00 75,453 COMEX白银期货 23.717 -0.174 -0.7 23.440 24.250 25,114 COMEX铂金期货 1483.00 -12.70 -0.8 1480.90 1499.40 7,123 COMEX钯金期货 683.00 -13.85 -2.0 682.25 701.00 3,389 现货金 1386.36 -4.52 -0.3 1382.55 1392.31 现货银 23.650 -0.170 -0.7 23.430 23.980 现货铂金 1479.00 -9.90 -0.7 1484.50 1496.50 现货钯金 682.22 -15.28 -2.2 684.50 697.75(完)
布兰特原油升1.05美元，或2%，报每桶54.17美元。在合约升穿100日移动均线切入位这一关键阻力位后，油价走高，该合约自12月底以来首次处于技术性超买领域。
路透纽约4月4日 - 避险日圆兑美元周二升至一周高位，兑日圆触及四个半月高位，因在美国总统特朗普和中国国家主席习近平会晤前，投资人愈发谨慎，认为会谈气氛可能不会轻松。
* 美元上涨料将阻碍美国经济 * 金价测试切入位在约1,259美元的200日移动均线 路透纽约/伦敦4月4日 - 金价周二上涨，触及一个月高位，因美元走 疲，但当美国总统特朗普谈论大规模基建支出和大幅减少监管计划时，金 价回吐部分涨幅。 金价触及2月27日以来最高的1,261.15美元，因美元走疲，此前美国 供应管理协会(ISM)称，3月全国工厂活动指数下降。汽车制造商报告美国 汽车销售下滑。 金价从盘中高位回落，此前特朗普总统称其政府正在致力于改变银行 监管，他提议基建支出“可能”超过1万亿美元。 1801 GMT，现货金 升0.2%，报每盎司1,255.2美元，美国期金< GCcv1>收高0.4%，报1,258.4美元。 德国商业银行在一份公告中称，“金价再次在200日移动均线切入位 的关键技术水准交易。” “金价不仅得益于上月美国汽车销售疲弱，打击了市场参与人士人气 ，也得益于股市和公债收益率走低。” 但投资者仍对中美领导人会