全球金市：金价回落1.5%，因寄望叙利亚问题得到解决

国际油市：油价升至近一个月高位，因预计美国原油库存将下降
布兰特原油升1.05美元，或2%，报每桶54.17美元。在合约升穿100日移动均线切入位这一关键阻力位后，油价走高，该合约自12月底以来首次处于技术性超买领域。
* 原油期价急跌2%，美国股市攀升
* 在下周月度政策会议前，美联储政策前景仍不明朗
* 黄金上市交易基金持仓量减少
路透纽约/伦敦9月10日 - 金价周二急跌1.5%，因在叙利亚接受俄罗斯提出的交出化学武器以免遭美国军事打击的提议后，黄金的避险吸引力减弱。
尽管美国股市等风险资产受消息推动上扬，但原油期价因地缘政治紧张局势缓解急跌2%，金价因此受压。
金价连跌第二日，因主要西方国家开始准备联合国决议，为叙利亚制定销毁化学武器的时间表和进程，以确保此事真的发生。美国总统奥巴马周一表示，俄罗斯的提议是此次危机的一个突破。
美国联邦公开市场委员会将于下周三结束为期两天的政策会议。
尽管分析师正逐步达成共识，认为美国联邦储备理事会(FED/美联储)可能最早从9月开始缩减每月850亿美元的购债规模，但上周五公布的令人失望的美国就业数据可能令本该十分亮丽的经济前景变得复杂化。
现货金 稍早一度急跌2.1%，接近三周低位1,357.34美元。2000 GMT，报1,358.30美元，跌幅为1.6%。
美国12月期金 收跌22.70美元，报每盎司1,364美元，根据路透初步数据，成交量较30日均值低约25%。
作为衡量投资者买兴的指标之一，全球最大黄金上市交易基金SPDR Gold Trust 的黄金持仓量周一减少0.23%，至917.13吨，上周五为919.23吨。
其他贵金属方面，现货银 跟随金价走低，盘中跌至三周低位22.76美元。尾盘回落3.1%，报每盎司22.92美元。
现货铂金 跌0.8%，报每盎司1,468.25美元。现货钯金 上涨1.4%，报每盎司692.47美元，受助于近期下跌后的低吸买盘。 ----------------------------2000 GMT---------------------------------
最新价格/ 当日 当日 低位 高位 当前
结算价 变动 涨跌% 成交量 COMEX黄金期货 1364.00 -22.70 -1.6 1357.60 1391.40 123,888 COMEX白银期货 23.016 -0.701 -3.0 22.840 23.820 40,560 COMEX铂金期货 1474.10 -8.90 -0.6 1471.00 1488.80 8,400 COMEX钯金期货 692.65 9.65 1.4 684.20 696.55 3,305 现货金 1364.26 -22.68 -1.6 1358.30 1390.66 现货银 22.920 -0.740 -3.1 22.830 23.760 现货铂金 1468.25 -11.35 -0.8 1472.75 1485.00 现货钯金 692.47 9.47 1.4 686.00 693.25(完)
布兰特原油升1.05美元，或2%，报每桶54.17美元。在合约升穿100日移动均线切入位这一关键阻力位后，油价走高，该合约自12月底以来首次处于技术性超买领域。
路透纽约4月4日 - 避险日圆兑美元周二升至一周高位，兑日圆触及四个半月高位，因在美国总统特朗普和中国国家主席习近平会晤前，投资人愈发谨慎，认为会谈气氛可能不会轻松。
* 美元上涨料将阻碍美国经济 * 金价测试切入位在约1,259美元的200日移动均线 路透纽约/伦敦4月4日 - 金价周二上涨，触及一个月高位，因美元走 疲，但当美国总统特朗普谈论大规模基建支出和大幅减少监管计划时，金 价回吐部分涨幅。 金价触及2月27日以来最高的1,261.15美元，因美元走疲，此前美国 供应管理协会(ISM)称，3月全国工厂活动指数下降。汽车制造商报告美国 汽车销售下滑。 金价从盘中高位回落，此前特朗普总统称其政府正在致力于改变银行 监管，他提议基建支出“可能”超过1万亿美元。 1801 GMT，现货金 升0.2%，报每盎司1,255.2美元，美国期金< GCcv1>收高0.4%，报1,258.4美元。 德国商业银行在一份公告中称，“金价再次在200日移动均线切入位 的关键技术水准交易。” “金价不仅得益于上月美国汽车销售疲弱，打击了市场参与人士人气 ，也得益于股市和公债收益率走低。” 但投资者仍对中美领导人会