全球金市：金价因叙利亚忧虑缓解回落，市场关注美联储政策前景

韩国政经：软件巨头安哲秀获得国民之党提名，将重新参与总统竞选
路透首尔4月4日 - 韩国软件巨头安哲秀周二获得中间派政党--国民之党的提名，将参与竞选总统，回归5月9日的大选投票；此前他曾于2012年放弃了总统竞选的雄心壮志。(完) (编译 于春红; 审校 王洋)
* 叙利亚忧虑缓解，导致黄金的避险吸引力降低
* 如果美联储宣布缩减刺激规模，金价可能进一步走低
* 交易商购买期限较短、价格较低的期权作为对冲
路透纽约/伦敦9月11日 - 金价接近周三午盘时走低，盘初触及三周低位，受累于叙利亚紧张局势缓解，且市场担忧美国联邦储备理事会(FED/美联储)可能缩减货币刺激规模。
在叙利亚周二接受俄罗斯提出的交出化武的建议，以及美国总统奥巴马在发表电视讲话时，要求国会推迟就授权对叙动武的决议投票后，黄金传统的对冲政治动荡风险的吸引力降低。
分析师称，由于地缘政治紧张局势缓和，原油市场可能在短期内进一步回落，这可能拖累其他商品价格走低。
尽管分析师正逐步达成共识，认为美联储可能最早从9月开始缩减每月850亿美元的购债规模，但上周五公布的令人失望的美国就业数据可能令本该十分亮丽的经济前景变得复杂化。
美国联邦公开市场委员(FOMC)将在下周三为期两天的政策会议结束后发布政策声明。
1740 GMT，现货金 小跌0.30美元，报每盎司1,363.29美元，稍早跌至8月22日以来最低1,356.85美元。
美国12月期金 收跌0.20美元，报每盎司1,363.80美元。
期货经纪公司Marex Spectron的Carlos Perez-Santalla表示，一些黄金交易商预计，当美联储宣布开始缩减购债规模后，将出现一波黄金卖盘，这可能是买入良机。
黄金期权市场，交易商加大力度买入价格较低，期限较短的看空期权，预计金价将因叙利亚相关风险降低，以及预计美联储将缩减构债规模而进一步走低。
芝加哥商业交易所集团公布的数据显示，自上周二以来的六个交易日中，市场人士购买近5,000口Comex-10月卖权，执行价在1,300-1,350美元。
其他贵金属方面，现货银 稍早跌至三周低位22.75美元，后反弹0.8%，报每盎司23.12美元。
现货铂金 上扬0.1%，报每盎司1,469.49美元。现货钯金 跌0.4%，报每盎司688.47美元。
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最新价格/ 当日 当日 低位 高位 当前
结算价 变动 涨跌% 成交量 COMEX黄金期货 1363.80 -0.20 0.0 1356.00 1368.70 89,855 COMEX白银期货 23.172 0.156 0.7 22.785 23.250 29,558 COMEX铂金期货 1473.50 -0.60 0.0 1468.10 1487.40 9,763 COMEX钯金期货 691.20 -1.45 -0.2 688.00 704.00 3,213 现货金 1363.29 -0.30 0.0 1357.65 1367.90 现货银 23.120 0.180 0.8 22.750 23.200 现货铂金 1469.49 1.89 0.1 1471.00 1483.50 现货钯金 688.47 -3.04 -0.4 690.00 700.50(完)
路透首尔4月4日 - 韩国软件巨头安哲秀周二获得中间派政党--国民之党的提名，将参与竞选总统，回归5月9日的大选投票；此前他曾于2012年放弃了总统竞选的雄心壮志。(完) (编译 于春红; 审校 王洋)
路透新加坡4月4日 - 亚洲航煤裂解价差周二上涨，行业消息人士称来自卡塔尔的一艘船货的供应受到影响。但消息人士表示，地区供应仍充裕，令航煤/柴油处于贴水状态。
路透吉隆坡4月4日 - 马来西亚棕榈油期货周二触及近六个月低点，追随芝加哥期货交易所(CBOT)豆油期货趋势，后者隔夜下跌近1%，而且市场在等待本周马来西亚官方将公布的棕榈油产量和出口数据。