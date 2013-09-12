更正-全球金市：金价大跌2.6%，因叙利亚忧虑缓和及担忧美联储缩减刺激举措

《汇市简讯》欧洲开盘：美元兑主要货币涨跌不一
* E-迷你标普500指数期货升0.02%，日股日经指数涨0.75%，MSCI明晟亚太地区(除日本)指数升0.22%，美国原油跌0.1%，现货金跌0.11%
(内文第六段，现货金大跌“2.6%”，非“2.6美元”)
* 在金价跌穿关键移动均线后，抛售加速
* 美国期金一度暂停交易
* 上周美国初请失业金人数减少，但令美联储政策前景复杂化
路透纽约/伦敦9月12日 - 金价周四劲跌2.6%，可能录得逾两个月来最大单日跌幅，受累于叙利亚紧张局势缓和，以及担忧美国联邦储备理事会(美联储/FED)可能缩减刺激计划。
白银重挫4%且铂金系金属（PGMs）也跟随金价走软。
黄金的避险吸引力下降，此前叙利亚接受了俄罗斯在本周稍早提出让其交出化学武器的建议。周四，美国国务卿克里飞往日内瓦听取俄罗斯提出的让叙利亚交出化武从而免遭美国牵头军事打击的计划。
金价承压，也因上周美国初请失业金人数大幅下降。不过，分析师表示，上周初请失业金人数下降似乎是因为在申领失业金过程中出现技术问题，令这个在美联储政策会议前公布的最后一项重要经济数据变得好坏难辨。
美国联邦公开市场委员会(FOMC)在下周三结束为期两日会议后将发布政策声明。
1603 GMT，现货金 大跌2.6%，报每盎司1,331.10美元，可能录得6月26日来最大单日跌幅。稍早，金价跌至8月15日以来最低1,326.05美元。
本周，金价迄今下滑超过4%，将为6月最后一周以来最大单周跌幅。
在金价跌穿100日移动均线切入位1,355美元和50日移动均线切入位1,335美元后，金价卖压加重。
美国12月期金 下跌32.70美元，报每盎司1,331.10美元。
在美东时间早上2时54分，芝加哥商业交易所集团(CME)的止损断熔(Stop Logic)机制令期金交易一度短停交易20秒。路透数据显示，在期金暂停交易前的一分钟，成交放量，达4,300口，这很不寻常。
止损断熔机制旨在防止因一连串止损单被触发而导致价格大幅波动。止损单是指在价格达到一特定阀值时自动卖出或买入合约的交易指令。该机制也容许参与者提供额外的流动性。
其他贵金属方面，现货银 劲跌4.2%，报22.18美元，本周迄今大跌约7%。
现货铂金 下挫2%，报每盎司1,436.24美元。现货钯金 跌0.1%，报每盎司689.50美元。
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最新价格/ 当日 当日 年内迄今
结算价 变动 涨跌% 涨跌 COMEX黄金期货 1331.10 -32.70 -2.4% -20.6% COMEX白银期货 22.245 -0.009 -4.0% -26.4% COMEX铂金期货 1440.00 -33.50 -2.3% -6.4% COMEX钯金期货 692.15 0.95 0.1% -1.6% 现货金 1331.10 -35.04 -2.6% -20.5% 现货银 22.18 -1.02 -4.2% -26.8% 现货铂金 1436.24 -29.36 -2.0% -6.6% 现货钯金 689.50 -1.00 -0.1% -1.8%(完)
* E-迷你标普500指数期货升0.02%，日股日经指数涨0.75%，MSCI明晟亚太地区(除日本)指数升0.22%，美国原油跌0.1%，现货金跌0.11%
* 美元指数远高于11月时的水平，但因经济数据和美联储官员讲话而承压 * 投机客减持美元净多仓--IMM数据 * 日本央行短观调查报告显示，大型制造业者预计日圆将走强 路透东京4月3日 - 美元周一在亚洲市场走势不稳，因部分表现不佳的美国经济数据以及美国联邦储备理事会(美联储/FED)官员的讲话，基本未向投资者提供增持美元曝险部位的动力。 美元指数 微升至100.400。该指数上周触及11月11日以来最低水准98.858，因之前美国总统特朗普的医改议案遭遇挫折。 “美元上周因月底买盘而获得一些支撑并脱离低位，但整体承压之势并未改变，”大和证券驻东京首席外汇策略师Mitsuo Imaizumi说。 “本周投资者将等待周五美国非农就业报告，若数据逊于预期，打压美元的程度会更甚于数据好于预期时对美元的拉抬，”他强调市场对于美联储未来一年升息步伐的预期已经变得谨慎。 路透调查中受访经济分析师预测，美国3月就业岗位料增加18万个。 周一公布的日本央行短观调查报告显示，日本大型制造业者预测在
路透4月3日 - 亚币周一小升，韩国贸易数据乐观推升韩元，且印度卢比和泰铢升至2015年以来最高。 韩元/美元涨0.5%，引领新兴汇市涨势，此前数据显示韩国3月出口增幅超预期，受惠于全球市场需求强劲。 泰铢兑美元 触及约34.285的逾20个月高点，突显出亚币的普遍强势。 “目前对亚币最重要的事情是亚洲的经济状况稳定，”Brown Brothers Harriman驻东京的外汇策略师Masashi Murata说。 Murata补充指出，以贸易顺差和经常帐盈余为表现的稳健经济基本面在帮助支撑韩元和泰铢等亚币。 美元指数周五从两周高位回落之后，亚币走扬。美元指数最新约报100.41，低于周五高位100.65。 纽约联储总裁杜德利周五称，美联储可能最早今年就开始缩减资产负债表，这比大多数分析师预计的都要早，但他也表示不急于收紧货币政策。 周五出炉的美国经济数据好坏参半。美国2月消费者支出增幅微小，受所得税退税款延迟支付影响。不过年通胀率