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亚洲 | 2013年 9月 14日 星期六 04:08 BJT

全球金市：金价下滑，本周录得6月来最大单周跌幅

* 金价本周大跌超过5%

* 美国零售销售和消费者信心数据显示经济疲弱

* 市场焦点转向下周美联储货币政策会议

路透纽约9月13日 - 金价周五下滑，因技术性动能疲弱、叙利亚紧张局势缓和以及预期美国联邦储备理事会(美联储/FED)将缩减货币刺激政策，本周金价录得6月底来最大单周跌幅。

金价连跌第二周，触及近1,300美元的逾一个月低点。周五，俄罗斯和美国同意进一步磋商结束叙利亚内战，两国讨论了摧毁叙利亚化武以避免美国军事打击的计划。

8月底，金价升至1,430美元上方的三个月高位，因担心美国为首的西方对叙利亚动武。之后，金价回落约10%。

“随着叙利亚紧张局势降温，原先推动金市急升的风险溢价迅速回吐，”Great Pacific Wealth Management资产配置部门主管Sean McGillivray说。

1917 GMT，现货金 跌0.2%，报每盎司1,317.86美元，稍早，金价跌至8月8日以来最低1,304.56美元。

本周，金价下滑5.2%，将为6月21日该周以来最大单周跌幅。

美国12月期金 下跌22美元，报每盎司1,308.60美元。路透初步数据显示，今日成交量同30日均值相若，之前两日交投活跃。

美国今日公布的数据显示，本月初消费者信心下滑，8月零售销售仅小幅增加，进一步显示经济缺乏动能。

目前，交易商将注意力转向下周三美联储结束两日货币政策会议后的声明。

分析师预计美联储届时将宣布开始缩减购债的计划。

其他贵金属方面，现货银 攀升1.2%，报22.01美元，本周大跌7.5%，为6月底来自最大周度跌幅。

现货铂金 升1.2%，报每盎司1,445.49美元。现货钯金 涨1.2%，报每盎司697.47美元。(完)

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