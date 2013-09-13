全球金市：金价下滑，本周录得6月来最大单周跌幅

欧洲金融：巴黎欧洲金融市场协会5月将赴美路演，以吸引企业落户
代表法国商业和金融界的行业组织--巴黎欧洲金融市场协会(Paris Europlace)在周四发布的3月内刊中称，5月22和23日将分别在波士顿和纽约举行路演，以说服美国金融公司选择巴黎作为在欧洲的落脚点。
* 金价本周大跌超过5%
* 美国零售销售和消费者信心数据显示经济疲弱
* 市场焦点转向下周美联储货币政策会议
路透纽约9月13日 - 金价周五下滑，因技术性动能疲弱、叙利亚紧张局势缓和以及预期美国联邦储备理事会(美联储/FED)将缩减货币刺激政策，本周金价录得6月底来最大单周跌幅。
金价连跌第二周，触及近1,300美元的逾一个月低点。周五，俄罗斯和美国同意进一步磋商结束叙利亚内战，两国讨论了摧毁叙利亚化武以避免美国军事打击的计划。
8月底，金价升至1,430美元上方的三个月高位，因担心美国为首的西方对叙利亚动武。之后，金价回落约10%。
“随着叙利亚紧张局势降温，原先推动金市急升的风险溢价迅速回吐，”Great Pacific Wealth Management资产配置部门主管Sean McGillivray说。
1917 GMT，现货金 跌0.2%，报每盎司1,317.86美元，稍早，金价跌至8月8日以来最低1,304.56美元。
本周，金价下滑5.2%，将为6月21日该周以来最大单周跌幅。
美国12月期金 下跌22美元，报每盎司1,308.60美元。路透初步数据显示，今日成交量同30日均值相若，之前两日交投活跃。
美国今日公布的数据显示，本月初消费者信心下滑，8月零售销售仅小幅增加，进一步显示经济缺乏动能。
目前，交易商将注意力转向下周三美联储结束两日货币政策会议后的声明。
分析师预计美联储届时将宣布开始缩减购债的计划。
其他贵金属方面，现货银 攀升1.2%，报22.01美元，本周大跌7.5%，为6月底来自最大周度跌幅。
现货铂金 升1.2%，报每盎司1,445.49美元。现货钯金 涨1.2%，报每盎司697.47美元。(完)
代表法国商业和金融界的行业组织--巴黎欧洲金融市场协会(Paris Europlace)在周四发布的3月内刊中称，5月22和23日将分别在波士顿和纽约举行路演，以说服美国金融公司选择巴黎作为在欧洲的落脚点。
路透台北3月31日 - 台湾货币市场4月提存期资金预期变化因素摘要如下： **宽松因素： --央行存单到期共4兆(万亿)8,408.3亿台币： 4/05 5,306.5亿台币 4/06 2,878亿台币 4/07 1,442.5亿台币 4/10 1,402亿台币 4/11 925亿台币 4/12 827.5亿台币 4/13 7,192亿台币 4/14 1,132.5亿台币 4/17 4,018.5亿台币 4/18 2,079.5亿台币 4/19
* 顺应市场资金情况，大行下调拆款利率 * 短票利率大致持稳，主要在0.40-0.41% * 投信资金尾盘涌入，RP利率有望下调 (更新拆款及央行定存单发行细节) 记者 罗两莎 路透台北3月30日 - 台湾银行间短率周四略走跌。资金调度人士表示，今天市场资金续 呈宽松状态，大型银行顺应市场资金情势，适度下调拆款利率，对票券商两周拆款自0.43% 下调至0.41%。 他们表示，目前市场资金依旧很多，尤其是外商银行更是普遍多钱，为去化剩余资金， 外银跨月利率甚至压低到0.18-0.20%；但额度不多需求亦不振。 〞钱还是多啊，但没有什么需求啊，只有外商打来丢钱的电话。〞一大型银行资调人员 说。 另一大型银行资调人员亦指出，今天市场上钱还是很多，惟无新增的需求，仅到期续做 ，利率则顺应市场资金情势适度往下调。 两位大型票券商资调人员均称，市场钱还很多，大型银行亦略下调拆款利率，两周做在 0.40-0.41%间。 本地时间17:37