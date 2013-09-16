全球金市：金价下跌1%，交易商关注美联储是否会缩减刺激规模

日本央行：副总裁中曾宏加入政府的财政政策小组
路透东京4月1日 - 日本央行副总裁中曾宏加入政府财政政策小组，这是七年来央行官员首次参加，凸显央行大规模货币刺激政策在控制日本庞大财政债务中的作用。
* 金价在早盘上扬后回落
* 投资者将注意力转向即将开始的美联储政策会议
* 地缘政治紧张局势缓和损及黄金的避险吸引力
路透纽约/伦敦9月16日 - 金价周一走低1%，未能保持住美国前财长萨默斯退出美国联邦储备理事会(FED/美联储)主席角逐的决定引发的涨势。
萨默斯的声明公布后，金价上扬，但之后涨势消退。
看起来金市投资者将关注点转向周三美联储政策会议结束后，决策者是否会宣布缩减购债规模。市场普遍预期，美联储将把每月购债规模缩减100亿美元，至750亿美元。
1855 GMT，现货金 跌1.1%，报每盎司1,312.09美元，稍早下跌1.4%，至1,307.60美元。
交易商交称，金价在萨默斯消息公布后作跳膝式反应上扬，因市场广泛认为较之美联储现任副主席叶伦，他对通胀的立场更“强硬”，目前叶伦成为主席职位的新热门人选。
根据芝加哥商业交易所(CME)集团的Fed Watch提供的数据，交易商目前预计，美联储在明年12月首次升息的几率为55%，在2015年1月升息的几率为68%。上述数据是根据在芝加哥期货交易所(CBOT)交易的联邦基金期货的价格计算得出的。
美国12月期金 收涨9.20美元，收报每盎司1,317.80美元，根据路透初步数据，成交量较30日均值低约10%。
地缘政治紧张局势缓和也损及黄金的避险吸引力。分析师称，美国及其盟国对叙利亚实施军事打击的可能性目前降低。
其他贵金属方面，现货银 回落1.6%，报每盎司21.85美元。现货铂金 跌1.1%，报每盎司1,433.74美元。现货钯金 攀升0.8%，报每盎司702美元。
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最新价格/ 当日 当日 低位 高位 当前
结算价 变动 涨跌% 成交量 COMEX黄金期货 1317.80 9.20 0.7 1307.20 1336.00 138,067 COMEX白银期货 22.009 0.289 1.3 21.685 22.490 37,844 COMEX铂金期货 1441.20 -3.30 -0.2 1437.20 1462.90 10,807 COMEX钯金期货 706.05 6.95 1.0 700.50 715.05 4,024 现货金 1312.09 -14.17 -1.1 1308.35 1334.46 现货银 21.850 -0.350 -1.6 21.690 22.340 现货铂金 1433.74 -15.76 -1.1 1439.75 1459.75 现货钯金 702.00 5.50 0.8 704.00 712.00(完)
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