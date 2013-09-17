全球金市：金价下滑，因美国通胀温和及市场为美联储会议作准备

* 美国8月消费者物价指数小升0.1%

* 如果周三美联储政策决议令市场意外，黄金波动率可能攀升

* 高盛对短期黄金价格评级维持在中性

路透纽约/伦敦9月17日 - 金价周二下跌，因美国通胀数据温和，且投资人为预料美国联邦储备理事会(美联储/FED)周三将宣布削减购债作准备。

美国劳工部周二公布，8月消费者物价指数仅小幅上升0.1%。 但分析师表示，租金及医疗成本不断上升可能促使美联储开始缩减刺激计划。

美国联邦公开市场委员会(FOMC)本周举行会议。路透访问分析师的调查显示，预料美联储决策者将公布从9月开始缩减每月850亿美元购债规模，下降幅度为100亿美元。

分析师称，如果美联储决定不在9月开始缩减刺激计划，或美联储宣布削减购债规模幅度小于预期，金价将可能大涨。

“如果美联储削减刺激计划的力道是交易商预期之外的，我们将看到金价大幅上涨，”BullionVault副总裁Miguel Perez-Santalla说。

1716 GMT，现货金 跌0.3%，报每盎司1,309.70美元。周一金价重挫1.5%，至五周低位1,303.85美元。

美国12月期金 收低8美元，收报每盎司1,309.80美元。

诸如令人失望的美国非农就业数据等经济疲弱迹象，导致部份投资人预计美联储可能将开始削减刺激计划的时间推迟。

分析师称，投资人也将注意周三美联储未来货币政策前景。

高盛研究报告称，对短期黄金评级为中性，但预料金价在2014年将跌至新低，因寄望美国经济成长较佳将降低对货币刺激计划的需求。

在实货市场，印度周二对黄金首饰进口税增加至15%，高于黄金原料进口税，后者在今年内三度上调，至创纪录高位的10%。

不过，BullionVault的Perez-Santalla说，金价若跌至1,300美元以下，应该刺激零售买需。

其他贵金属方面，现货银 小涨0.2%，报每盎司21.74美元，上日急跌2.3%。现货铂金 跌1.1%，报每盎司1,418.49美元。现货钯金 攀升0.2%，报每盎司702.72美元。

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最新价格/ 当日 当日 年内迄今

结算价 变动 涨跌% 涨跌 COMEX黄金期货 1309.80 -8.00 -0.6% -21.8% COMEX白银期货 21.735 -0.002 -1.0% -28.1% COMEX铂金期货 1423.00 -18.20 -1.3% -7.5% COMEX钯金期货 706.85 0.80 0.1% 0.5% 现货金 1309.70 -3.69 -0.3% -21.8% 现货银 21.74 0.04 0.2% -28.3% 现货铂金 1418.49 -15.11 -1.1% -7.7% 现货钯金 702.72 1.72 0.2% 0.1%(完)

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