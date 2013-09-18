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亚洲 | 2013年 9月 19日 星期四 03:16 BJT

全球金市：金价急升约3%，因美联储保持刺激规模不变

* 美联储政策决定公布后，金价对冲通胀的吸引力增强

* 美联储称经济仍面临压力，抵押贷款利率高企

* 金价涨幅超过美国股市和大宗商品

路透纽约/伦敦9月18日 - 金价周三急升约3%，因美国联邦储备理事会(FED/美联储)表示将继续以每月850亿美元的规模购债，令预期美联储将开始缩减经济刺激规模的金融市场倍感意外。

受财政紧缩政策和抵押贷款利率攀升的影响，经济仍面临压力，美联储决定保持现有刺激规模不变，但多数投资者已在股市和债市中消化了美联储将开始缩减刺激规模的预期。

美联储政策声明公布后，金价涨幅远大于其他市场，标普500指数 上涨约1%，汤森路透CRB指数 也攀升近1%。

黄金是传统的对冲通胀和央行政策行动引发的经济不确定性的工具。

1818 GMT，现货金 劲扬2.9%，报每盎司1,446.74美元。从稍早触及的六周低位1,291.34美元反弹了约45美元，或3%。

在美联储声明发布前，美国COMEX-12月黄金期货 收跌1.80美元，报每盎司1,307.60美元。根据路透初步数据，成交量较30日均值高出约20%。

其他贵金属方面，现货银 攀升3.5%，报每盎司22.43美元。现货铂金 上涨0.9%，报每盎司1,429.85美元。现货钯金 回落0.4%，报每盎司700.35美元。 ----------------------------1818 GMT---------------------------------

最新价格/ 当日 当日 低位 高位 当前

结算价 变动 涨跌% 成交量 COMEX黄金期货 1307.60 -1.80 -0.1 1291.50 1350.50 179,461 COMEX白银期货 21.564 -0.220 -1.0 21.225 22.655 53,246 COMEX铂金期货 1425.20 2.80 0.2 1411.80 1454.60 12,416 COMEX钯金期货 703.10 -3.85 -0.5 696.00 717.55 3,475 现货金 1346.74 37.70 2.9 1292.33 1347.70 现货银 22.430 0.750 3.5 21.230 22.590 现货铂金 1429.86 12.06 0.9 1415.00 1433.50 现货钯金 700.35 -3.15 -0.4 697.77 703.75(完)

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