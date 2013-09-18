全球金市：金价急升约3%，因美联储保持刺激规模不变

纽约期市：原糖期货跌至10个月低点，可可期货也下滑
路透纽约/伦敦3月29日 - 原糖期货周三大跌至10个月低点，昨日下跌后形成了一个技术性利空的旗形，引发新一轮抛盘。可可期货也下滑，因投资人持续担心供应充足的问题。
* 美联储政策决定公布后，金价对冲通胀的吸引力增强
* 美联储称经济仍面临压力，抵押贷款利率高企
* 金价涨幅超过美国股市和大宗商品
路透纽约/伦敦9月18日 - 金价周三急升约3%，因美国联邦储备理事会(FED/美联储)表示将继续以每月850亿美元的规模购债，令预期美联储将开始缩减经济刺激规模的金融市场倍感意外。
受财政紧缩政策和抵押贷款利率攀升的影响，经济仍面临压力，美联储决定保持现有刺激规模不变，但多数投资者已在股市和债市中消化了美联储将开始缩减刺激规模的预期。
美联储政策声明公布后，金价涨幅远大于其他市场，标普500指数 上涨约1%，汤森路透CRB指数 也攀升近1%。
黄金是传统的对冲通胀和央行政策行动引发的经济不确定性的工具。
1818 GMT，现货金 劲扬2.9%，报每盎司1,446.74美元。从稍早触及的六周低位1,291.34美元反弹了约45美元，或3%。
在美联储声明发布前，美国COMEX-12月黄金期货 收跌1.80美元，报每盎司1,307.60美元。根据路透初步数据，成交量较30日均值高出约20%。
其他贵金属方面，现货银 攀升3.5%，报每盎司22.43美元。现货铂金 上涨0.9%，报每盎司1,429.85美元。现货钯金 回落0.4%，报每盎司700.35美元。 ----------------------------1818 GMT---------------------------------
最新价格/ 当日 当日 低位 高位 当前
结算价 变动 涨跌% 成交量 COMEX黄金期货 1307.60 -1.80 -0.1 1291.50 1350.50 179,461 COMEX白银期货 21.564 -0.220 -1.0 21.225 22.655 53,246 COMEX铂金期货 1425.20 2.80 0.2 1411.80 1454.60 12,416 COMEX钯金期货 703.10 -3.85 -0.5 696.00 717.55 3,475 现货金 1346.74 37.70 2.9 1292.33 1347.70 现货银 22.430 0.750 3.5 21.230 22.590 现货铂金 1429.86 12.06 0.9 1415.00 1433.50 现货钯金 700.35 -3.15 -0.4 697.77 703.75(完)
路透纽约/伦敦3月29日 - 原糖期货周三大跌至10个月低点，昨日下跌后形成了一个技术性利空的旗形，引发新一轮抛盘。可可期货也下滑，因投资人持续担心供应充足的问题。
路透纽约/伦敦3月29日 - 金价周三微升，徘徊在周一触及的一个月高位之下，因围绕英国脱欧磋商、法国大选和美国总统特朗普的经济政策的不确定性，提振黄金避险买盘，抵消了美元走强带来的影响。
* 供应忧虑支撑铜铝价格 * 铝价触及2015年5月来最高 路透伦敦3月29日 - 期铝周三触及近两年最高，因投资人乐观预期中 国将实施减产计划，且油价反弹。 伦敦金属交易所(LME)三个月期铝 收高0.8%，报每吨1,960美 元，为2015年5月来最高。 “只要中国贯彻执行，严肃对待环保问题，铝价就可能有很好的表现 。”ETF Securities商品分析师Nitesh Shah表示。 中国表示，将要求铝冶炼厂在冬季取暖月份削减产能30%，作为对抗 污染的措施。 周三油价大涨近2%，因美国原油库存增幅不及预期、利比亚供应继续 受扰，且石油输出国组织(OPEC)牵头的减产看来可能会延长。 路透综合31家分析机构的预估中值显示，中国3月官方制造业采购经 理人指数(PMI)预计与上月持平为51.6。分析师指因3月是房地产和基建等 项目开工旺季，而且发电、耗煤及水泥等高频数据表现也都不错，制造业 预计维持平稳扩张势头。 美元指数