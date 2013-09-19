全球金市：金价上扬，受助于美联储决定公布后的技术性买盘和空头回补

《全球汇市》美元升至两周高位，欧元跌穿重要技术水准带动进一步抛售
Macquarie Limited全球利率和汇市策略师Thierry Albert Wizman援引麦格理交易台的信息表示，欧元跌至约1.07美元、美国公债收益率上涨至日高以及油价上扬带动的石油相关货币走强一道令欧元跌穿支撑位。
* 对美联储保持现有政策，保持利率在低位的希望提振金价
* 美联储决定公布后引发的空头回补推高金价
* 技术图表显示，金价触底反弹
路透纽约/伦敦9月19日 - 金价周四攀升至一周高位，延续上日劲扬4.2%的涨势，受助于美联储周三意外决定保持购债规模不变后出现的技术性买盘和空头回补。
美联储主席贝南克周三并未承诺在年内开始缩减购债规模，相反，他一改过去的说法，称退出计划“并没有一个预先设定好的过程”。贝南克6月曾表示，预计美联储将在年底前开始缩减购债规模。
现货金 盘中触及9月10日以来最高1,374.54美元，1941 GMT，报每盎司1,368.46美元，上扬0.3%。
美国12月黄金期货 收涨61.70美元，报每盎司1,369.30美元，根据路透初步数据，成交量较30日均值高出约15%。
Comex黄金期货未平仓合约周三减少701口，至383,891口，分析师称，这暗示美联储决定公布后的涨势是受投资者回补空头推动。
从技术图表上看，金价较100日移动均线这一关键支撑位高出约20美元。
富国银行的交易策略部主管Rick Bensignor说，金价可能攀升至1,475美元附近的200日移动均线，因周三的涨势暗示，在跌穿连接6月28日和8月7日低点的上行趋势线后，金市出现熊市趋势逆转。
分析师称，他们正密切关注美联储声明发布后，资金流入黄金上市交易基金的迹象，因这将暗示基金将黄金作为对冲的兴致重燃。
其他贵金属方面，现货银 上扬1.2%，报每盎司23.15美元，周三急升约6.5%，录得2008年11月以来最大单日涨幅。
现货铂金 回落0.3%，报每盎司1,458.80美元。现货钯金 攀升1.9%，报每盎司730.59美元。 ----------------------------1941 GMT---------------------------------
最新价格/ 当日 当日 低位 高位 当前
结算价 变动 涨跌% 成交量 COMEX黄金期货 1369.30 61.70 4.7 1358.50 1375.40 168,045 COMEX白银期货 23.292 1.728 8.0 22.855 23.445 49,890 COMEX铂金期货 1473.00 47.80 3.4 1461.20 1483.40 17,068 COMEX钯金期货 738.20 35.10 5.0 717.55 738.95 5,526 现货金 1368.46 3.92 0.3 1359.33 1374.54 现货银 23.150 0.280 1.2 22.860 23.390 现货铂金 1458.80 -3.70 -0.3 1465.50 1478.00 现货钯金 730.59 13.85 1.9 719.23 735.00(完)
Macquarie Limited全球利率和汇市策略师Thierry Albert Wizman援引麦格理交易台的信息表示，欧元跌至约1.07美元、美国公债收益率上涨至日高以及油价上扬带动的石油相关货币走强一道令欧元跌穿支撑位。
* 银价从四周高位回落 * 美元指数升至九日高位 路透纽约/伦敦3月30日 - 金价周四下滑，因美元走强，但跌幅受限 ，因围绕英国脱欧的不确定性挥之不去，以及法国大选临近。 极右翼党派在欧洲今年选举中势力上升的可能性，以及英国首相特雷 莎梅正式启动脱离欧盟程序，提振了黄金作为避险投资资产的吸引力，抵 消了美元走强的部分影响。 “金价可能会受到法国大选的支撑，如果大选第一轮投票极右翼领袖 勒庞的得票结果好于预期，可能会给黄金一些提振，”Natixis贵金属分 析师Bernard Dahdah称。 1754 GMT，现货金 下跌0.5%，报每盎司1,245.41美元，美国期 金 收跌0.7%，报1,245美元。 美元兑一篮子货币周四升至九日高位，芝加哥联储总裁埃文斯的讲话 给美元带来提振。他称，与大部分其他同事一样，他支持今年进一步升息 。 “市场消化了今年升息两次，但如果我们看到升息三次，对金价会带 来下行压力，”ETF Securities分析师Ni
路透纽约/伦敦3月30日 - 洲际交易所(ICE)原糖期货周四跌至10个月 低位，受技术性抛盘拖累，在每磅17美分之下扩大跌幅，此前市场疲弱， 未平仓合约跳升，交易员关注对主要种植国巴西丰产的忧虑。 5月原糖 收跌0.31美分，或1.8%，报每磅16.81美分，盘中急挫 逾3%，至2016年5月以来最低的16.58美分。 5月白糖合约 收跌6.30美元，或1.3%，报每吨479美元，盘中 跌至2016年5月以来最低的474.60美元。 5月纽约可可 收高10美元，或0.5%，报每吨2,096美元，受到英 镑 走强提振。 5月伦敦可可 收跌3英镑，或0.2%，报每吨1,683英镑。 5月阿拉比卡咖啡 收盘持平于每磅1.393美元。 5月罗布斯塔咖啡 收跌10美元，或0.5%，报每吨2,161美元。( 完) (编译 刘静；审校 李军)