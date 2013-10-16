全球金市：美国债务危机接近结束令金价承压，但实货需求带来支撑

* 华盛顿可能接近就解决债务危机达成协议

* 印度和中国黄金现货溢价攀升，因需求增加

路透纽约/伦敦10月16日 - 金价周三持稳至小跌，因美国议员接近达成协议以避免违约并重开政府，进一步削弱了黄金的避险吸引力。

但跌幅受限，因在金价周二跌至三个月低位后，亚洲和美国的实货买盘浮现。

即便债务危机看似接近结束，实货买盘为金价构筑了“短期底部”，Aurum Options Strategies的主管黄金交易员Paul Sacks表示。

在美国参议院宣布就结束导致政府部分停运和美国逼近违约边缘的政治危机达成协议后，金价显示出较强的韧性。

交易商称，多数抛售已经完成，因投资者之前预计国会将在10月17日上调举债上限的最后期限前达成协议。

1958 GMT，现货金 下跌0.60美元，或0.05%，报每盎司1,279.64美元，从稍早触及的日低1,268美元反弹。

美国12月期金 收报每盎司1,282.3美元，上扬9.1美元，或0.7%，受助于实货需求。

Sacks表示，尽管华盛顿结束预算僵局损及投资者对黄金的避险需求，但美国国会在本周达成的任何协议，将只是拖延问题解决的时间而已，可能导致明年出现新的问题。

全球最大的黄金购买国印度的现货黄金溢价触及每盎司100美元，因供应短缺，无法满足节日的需求。

中国上海黄金交易所的黄金溢价攀升至每盎司逾20美元，两周前为约7美元。

其他贵金属方面，现货银 持平，报每盎司21.35美元。

铂金系金属走强，现货铂金 上扬1.1%，报每盎司1,393美元。现货钯金 攀升1.35%，报每盎司715美元。(完)

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