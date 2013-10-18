全球金市：金价受获利回吐拖累走低，但本周录得两个月最大涨幅

* 金价本周上扬3.3%

* ETF持仓减少使涨势失去动能

* 预计美联储缩减购债是影响金市长期走向的关键

路透纽约/伦敦10月18日 - 金价周五走低，因在连涨三日后投资者锁定获利。对美国政府部分停运将导致美国联邦储备理事会(FED/美联储)推后缩减刺激规模的预期在过去三日推高金价。

本周金价上扬逾3%，为两个月来最大单周涨幅。美国国会在最后一刻达成协议避免债务违约后出现的大规模空头回补买盘，本周稍早提振金价。

不过，黄金的上行动能周五消退，部分是因数据显示全球最大黄金上市交易基金SPDR Gold Trust 的黄金持仓量减少。

1741 GMT，现货金 跌0.4%，报每盎司1,313.68美元。

美国12月期金 收跌8.40美元，报每盎司1,314.60美元，根据汤森路透初步数据，成交量近较30日均值低约40%。

Mitsubishi的分析师Jonathan Butler称，从长期来看，一旦有关美联储缩减购债的传言再起，黄金可能遭抛售。

对黄金的投资兴趣仍然不振。SPDR Gold Trust 报告，周四黄金持仓量再度减少3.3吨。

其他贵金属方面，现货银 小涨0.1%，报每盎司21.87美元。现货铂金 上扬0.1%，报每盎司1,431.10美元。现货钯金 小跌0.1%，报每盎司737.72美元。 ----------------------------1741 GMT---------------------------------

最新价格/ 当日 当日 低位 高位 当前

结算价 变动 涨跌% 成交量 COMEX黄金期货 1314.60 -8.40 -0.6 1311.20 1328.90 92,468 COMEX白银期货 21.913 -0.034 -0.2 21.740 22.050 21,878 COMEX铂金期货 1437.80 2.90 0.2 1429.00 1446.60 8,404 COMEX钯金期货 740.65 2.85 0.4 733.00 742.55 4,447 现货金 1313.68 -5.41 -0.4 1312.23 1325.21 现货银 21.870 0.030 0.1 21.760 22.010 现货铂金 1431.10 1.20 0.1 1432.25 1440.74 现货钯金 737.72 -0.78 -0.1 736.77 740.00(完)

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