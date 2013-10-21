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亚洲 | 2013年 10月 21日 星期一 15:13 BJT

全球金市：金价在1,300美元上方徘徊，因看好美联储暂时按兵不动

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价格 变动 涨跌% 年初迄今 成交量

涨跌%

现货金 1319.49 3.74 +0.28 -21.20

现货银 22.18 0.30 +1.37 -26.75

现货铂金 1438.00 6.90 +0.48 -6.32

现货钯金 742.72 4.22 +0.57 7.33

COMEX期金 1319.60 5.00 +0.38 -21.26 14476

COMEX期银 22.21 0.30 +1.36 -26.71 6383

汇率

欧元/美元 1.3679

美元/日圆 98.08

附注：COMEX黄金和白银合约为主力月份合约。(完)

贵金属报导 基本金属报导

全球金市 COMEX金持仓

伦敦金定盘 COMEX铜持仓

现货金 现货银

现货铂金 现货钯金

金属期市 LME库存变化 (编译 戴素萍/李春喜 审校 艾茂林/于春红/王翔琼)
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