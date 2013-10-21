全球金市：金价在上周攀升后持平，市场成交清淡

马来西亚期市：棕榈油期货降至六个月低点，受累于马币走强
马来西亚指标6月棕榈油期货收跌0.5%，报每吨2,554马币(579.80美元)，盘中一度创下2,543马币的10月10日以来最低位。
* 金价和美国股市基本持稳，之前公布的成屋销售数据疲弱
* 美国期金成交量可能录得4月1日来最低
* 印度黄金实货需求疲弱，现货溢价触及纪录高位
* 周二将发布美国非农就业报告
路透纽约10月21日 - 金价周一收盘基本持平，成交极为清淡，上周因寄望美国联邦储备理事会(FED/美联储)可能推迟缩减刺激规模，市场出现一波空头回补带动的涨势后，投资者离场观望。
金价与美国股市和美元的表现一致，后两者基本持稳。今日公布的数据显示，美国9月成屋销售减少，房价增幅放缓，市场对此反应冷淡。
金价上周攀升近4%，录得两个月来最大单周涨幅，因市场预期，在美国政府停运两周后，美联储将不得不保持现行的刺激举措以支撑经济。
美国12月期金 收涨1.20美元，报每盎司1,315.80美元。
根据汤森路透初步数据，2000 GMT，黄金期货成交量为不到75,000口，势将为4月1日来最低成交量，也是今年最低之一。
现货金 表现不及期货，下跌0.1%，报每盎司1,314.89美元，金价在10美元的狭窄区间内交投。
全球最大的黄金上市交易基金SPDR Gold Shares 的黄金持仓量周一持于近四年半低位附近，上周为连续第七周减少。
全球最大实货黄金购买国印度的黄金进口商周一难以获得供应，因此支付创纪录的溢价，下月印度将迎来节日季黄金需求高峰。
印度的黄金需求预计将在为期五天的排灯节假期前后触顶。今年的排灯节为11月的第一周。
其他贵金属方面，现货银 表现出众，上扬1.5%，报每盎司22.21美元。现货铂金 小涨0.2%，报每盎司1,433.74美元。现货钯金 跳升1.2%，报每盎司747美元。 ----------------------------1955 GMT---------------------------------
最新价格/ 当日 当日 低位 高位 当前
结算价 变动 涨跌% 成交量 COMEX黄金期货 1315.80 1.20 0.1 1312.00 1323.90 69,566 COMEX白银期货 22.278 0.365 1.7 21.850 22.335 27,905 COMEX铂金期货 1438.60 0.80 0.1 1431.30 1446.10 6,930 COMEX钯金期货 750.25 9.60 1.3 740.70 752.35 4,691 现货金 1314.89 -0.86 -0.1 1313.73 1323.81 现货银 22.210 0.330 1.5 21.880 22.300 现货铂金 1433.74 2.64 0.2 1435.50 1441.24 现货钯金 747.00 8.50 1.2 743.77 749.00(完)
贵金属报导 基本金属报导
全球金市 COMEX金持仓
伦敦金定盘 COMEX铜持仓
现货金 现货银
现货铂金 现货钯金
金属期市 LME库存变化 (编译 母红; 审校 李军)
马来西亚指标6月棕榈油期货收跌0.5%，报每吨2,554马币(579.80美元)，盘中一度创下2,543马币的10月10日以来最低位。
路透北京4月14日 - 以资产计中国第四大银行--中国银行日前在 境外完成30亿美元等值债券发行定价，包括美元、欧元、澳元和人民币四个币种，共计六个 债券品种，募集资金将主要用于“一带一路”相关信贷项目，债券将在香港联合交易所挂牌 上市。 据中国银行提供的数据显示，此次发行的美元债共包括三、五和10年期三个期限，其中 三年期是浮息债，最终定价为3M Libor+77基点，首期票面利率为1.9260%；五年期和10年期 固息债票面利率分别为2.8750%和3.50%。 三年期的欧元浮息债最终定价为3M Euribor+67基点，首期票面利率为0.3380%；此外， 由中行约翰内斯堡分行作为发行主体发行的人民币固息债券是非洲首支离岸人民币债（彩虹 债），期限三年，票面利率为4.88%。 “今年，美元加息预期升温、欧洲政治不确定性增强，市场波动性较大。此次发行把握 了市场有利时机，跨时区协调交易执行，顺利完成定价。”中行新闻稿称。 新闻稿并介绍称，此次发行订单总量超过500个，其中欧元债发行获得4倍认购；人民币
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