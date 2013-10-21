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亚洲 | 2013年 10月 22日 星期二 05:25 BJT

全球金市：金价在上周攀升后持平，市场成交清淡

* 金价和美国股市基本持稳，之前公布的成屋销售数据疲弱

* 美国期金成交量可能录得4月1日来最低

* 印度黄金实货需求疲弱，现货溢价触及纪录高位

* 周二将发布美国非农就业报告

路透纽约10月21日 - 金价周一收盘基本持平，成交极为清淡，上周因寄望美国联邦储备理事会(FED/美联储)可能推迟缩减刺激规模，市场出现一波空头回补带动的涨势后，投资者离场观望。

金价与美国股市和美元的表现一致，后两者基本持稳。今日公布的数据显示，美国9月成屋销售减少，房价增幅放缓，市场对此反应冷淡。

金价上周攀升近4%，录得两个月来最大单周涨幅，因市场预期，在美国政府停运两周后，美联储将不得不保持现行的刺激举措以支撑经济。

美国12月期金 收涨1.20美元，报每盎司1,315.80美元。

根据汤森路透初步数据，2000 GMT，黄金期货成交量为不到75,000口，势将为4月1日来最低成交量，也是今年最低之一。

现货金 表现不及期货，下跌0.1%，报每盎司1,314.89美元，金价在10美元的狭窄区间内交投。

全球最大的黄金上市交易基金SPDR Gold Shares 的黄金持仓量周一持于近四年半低位附近，上周为连续第七周减少。

全球最大实货黄金购买国印度的黄金进口商周一难以获得供应，因此支付创纪录的溢价，下月印度将迎来节日季黄金需求高峰。

印度的黄金需求预计将在为期五天的排灯节假期前后触顶。今年的排灯节为11月的第一周。

其他贵金属方面，现货银 表现出众，上扬1.5%，报每盎司22.21美元。现货铂金 小涨0.2%，报每盎司1,433.74美元。现货钯金 跳升1.2%，报每盎司747美元。 ----------------------------1955 GMT---------------------------------

最新价格/ 当日 当日 低位 高位 当前

结算价 变动 涨跌% 成交量 COMEX黄金期货 1315.80 1.20 0.1 1312.00 1323.90 69,566 COMEX白银期货 22.278 0.365 1.7 21.850 22.335 27,905 COMEX铂金期货 1438.60 0.80 0.1 1431.30 1446.10 6,930 COMEX钯金期货 750.25 9.60 1.3 740.70 752.35 4,691 现货金 1314.89 -0.86 -0.1 1313.73 1323.81 现货银 22.210 0.330 1.5 21.880 22.300 现货铂金 1433.74 2.64 0.2 1435.50 1441.24 现货钯金 747.00 8.50 1.2 743.77 749.00(完)

贵金属报导 基本金属报导

全球金市 COMEX金持仓

伦敦金定盘 COMEX铜持仓

现货金 现货银

现货铂金 现货钯金

金属期市 LME库存变化 (编译 母红; 审校 李军)
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