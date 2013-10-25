全球金市：金价上涨，因美国经济数据疲弱提振美联储维持购债预期

标题新闻：美驻联合国大使黑利称对叙导弹袭击有节制并“完全有理由”，已做好进一步行动准备
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* 金价低于一个月高位，本周将上涨1.7%
* 美元指数刷新八个半月新低
* 投资和实货需求不振
路透纽约/伦敦10月25日 - 金价周五小涨，因美国公布了一系列令人失望的经济数据，巩固了对美国联邦储备理事会(FED/美联储)将保持完整刺激计划直至2014年的预期。
在1726 GMT，现货金 升0.47%，或6.32美元，至每盎司1,352.10美元，在9月20日来最高的1,351.61美元下方徘徊。
本周金价势将上涨1.7%，周四得益于美国初请失业金数据不及预期而触及四周高位。
美国12月期金 上扬2.70美元或0.2%，报每盎司1,353美元。
尽管美元指数 从近九个月低点反弹，但金价仍录得升幅。
近来美国经济数据疲弱，华府预算问题仍笼罩不确定性，提高了黄金的避险魅力，使金价在不到两周内就劲扬8%或将近100美元。
“金价近日的走势及对最新经济数据的剧烈反应显示，市场价格方向仍有相当大的程度取决于数据。”汇控分析师在报告中指出。
现货金价格上涨进一步殃及多数亚洲国家的实货需求。
周五，上海金交易所升水降至多个月低点每盎司2美元，4,5月份时曾高见30美元。
但在印度，升水达到创纪录的120美元，因交易商在供应紧张的情况下苦于满足节日需求。
其他贵金属方面，现货银 跌0.09%，或0.02美元，报每盎司22.64美元。现货铂金 涨0.49%或7.14美元，报每盎司1,452.24美元。现货钯金 下滑0.07美元，报每盎司744.47美元。(完)
贵金属报导 基本金属报导
全球金市 COMEX金持仓
伦敦金定盘 COMEX铜持仓
现货金 现货银
现货铂金 现货钯金
金属期市 LME库存变化 (编译 李军; 审校 利棣儿)
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路透米兰4月7日 - 欧洲股市周五收盘小升，逆转了稍早的跌势，因石油类股攀升，此前美国对叙利亚发动导弹袭击，油价急升至一个月高位。
路透伦敦4月7日 - 伦敦期铜价格周五下跌，美国对叙利亚发动导弹袭击，引发投资者撤出较高风险的资产，且中国钢铁期货遭抛售，录得两个月来最大跌幅，波及工业金属市场。