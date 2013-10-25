全球金市：金价上涨，因美国经济数据疲弱提振美联储维持购债预期

* 金价低于一个月高位，本周将上涨1.7%

* 美元指数刷新八个半月新低

* 投资和实货需求不振

路透纽约/伦敦10月25日 - 金价周五小涨，因美国公布了一系列令人失望的经济数据，巩固了对美国联邦储备理事会(FED/美联储)将保持完整刺激计划直至2014年的预期。

在1726 GMT，现货金 升0.47%，或6.32美元，至每盎司1,352.10美元，在9月20日来最高的1,351.61美元下方徘徊。

本周金价势将上涨1.7%，周四得益于美国初请失业金数据不及预期而触及四周高位。

美国12月期金 上扬2.70美元或0.2%，报每盎司1,353美元。

尽管美元指数 从近九个月低点反弹，但金价仍录得升幅。

近来美国经济数据疲弱，华府预算问题仍笼罩不确定性，提高了黄金的避险魅力，使金价在不到两周内就劲扬8%或将近100美元。

“金价近日的走势及对最新经济数据的剧烈反应显示，市场价格方向仍有相当大的程度取决于数据。”汇控分析师在报告中指出。

现货金价格上涨进一步殃及多数亚洲国家的实货需求。

周五，上海金交易所升水降至多个月低点每盎司2美元，4,5月份时曾高见30美元。

但在印度，升水达到创纪录的120美元，因交易商在供应紧张的情况下苦于满足节日需求。

其他贵金属方面，现货银 跌0.09%，或0.02美元，报每盎司22.64美元。现货铂金 涨0.49%或7.14美元，报每盎司1,452.24美元。现货钯金 下滑0.07美元，报每盎司744.47美元。(完)

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