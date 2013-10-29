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亚洲 | 2013年 10月 30日 星期三 04:08 BJT

全球金市：美元上涨令金价下跌，静待美联储声明

* 美国公布零售销售数据后美元指数升0.5%

* 实货需求疲弱，上海黄金价格贴水

路透纽约/伦敦10月29日 - 金价周二从上日触及的五周高位回落，因美元上涨和令人鼓舞的美国消费者支出数据促使投资人在美国联邦储备理事会(美联储/FED)公布政策决定前锁定获利。

金价下滑，此前一衡量美国消费者支出的指标9月上升，但汽车销售下降直指经济成长迟滞。

美联储今日开始为期两日的政策会议，市场广泛预期美联储在周三政策声明中将维持每月850亿美元购债规模不变。

许多分析师称，美联储可能将缩减购债推迟至明年3月。

1840 GMT，现货金 跌0.5美元，报每盎司1,344.89美元。

美国12月期金 收跌6.70美元，报每盎司1,345.50美元。路透初步数据显示，成交量较30日均值低大约15%。

实货需求可能受创，因有迹象显示亚洲投资人和珠宝商买盘放缓。

交易商表示，周二中国黄金价格收盘低于全球黄金价格，为今年来首次，因担忧中国收紧信贷，促使投资人卖出黄金换取现金。

全球最大黄金支持上市交易基金SPDR Gold Shares 周一的黄金持仓量持平在872.02吨，上周五减少4.5吨。

其他贵金属方面，现货银 下跌0.10美元，报每盎司22.46美元。现货铂金 跌1.1%，报每盎司1,454.50美元。

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最新价格/ 当日 当日 低位 高位 当前

结算价 变动 涨跌% 成交量 COMEX黄金期货 1345.50 -6.70 -0.5 1339.80 1360.40 120,306 COMEX白银期货 22.492 -0.046 -0.2 22.300 22.630 29,119 COMEX铂金期货 1461.90 -11.00 -0.7 1459.20 1473.50 7,777 COMEX钯金期货 747.05 -3.40 -0.5 741.00 748.50 3,755 现货金 1344.89 -6.70 -0.5 1341.03 1360.06 现货银 22.460 -0.010 0.0 22.320 22.600 现货铂金 1454.50 -15.50 -1.1 1462.50 1470.50 现货钯金 742.72 -0.78 -0.1 743.52 746.00(完)

贵金属报导 基本金属报导

全球金市 COMEX金持仓

伦敦金定盘 COMEX铜持仓

现货金 现货银

现货铂金 现货钯金

金属期市 LME库存变化 (编译 利棣儿；审校 母红)

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