全球金市：美元上涨令金价下跌，静待美联储声明

中国金融：积极支持民族地区符合条件企业上市或在“新三板”挂牌--国务院
路透北京1月24日 - 中国国务院周二表示，积极支持民族地区符合条件的企业在沪深交易所上市或在“新三板”挂牌融资，支持符合条件的民族地区上市、挂牌公司通过并购重组做优做强，继续暂免征收西藏、新疆、内蒙古、宁夏、广西等自治区“新三板”挂牌公司的挂牌费用，实行专人对接、专人审核制度，做到即报即审、即审即挂。
* 美国公布零售销售数据后美元指数升0.5%
* 实货需求疲弱，上海黄金价格贴水
路透纽约/伦敦10月29日 - 金价周二从上日触及的五周高位回落，因美元上涨和令人鼓舞的美国消费者支出数据促使投资人在美国联邦储备理事会(美联储/FED)公布政策决定前锁定获利。
金价下滑，此前一衡量美国消费者支出的指标9月上升，但汽车销售下降直指经济成长迟滞。
美联储今日开始为期两日的政策会议，市场广泛预期美联储在周三政策声明中将维持每月850亿美元购债规模不变。
许多分析师称，美联储可能将缩减购债推迟至明年3月。
1840 GMT，现货金 跌0.5美元，报每盎司1,344.89美元。
美国12月期金 收跌6.70美元，报每盎司1,345.50美元。路透初步数据显示，成交量较30日均值低大约15%。
实货需求可能受创，因有迹象显示亚洲投资人和珠宝商买盘放缓。
交易商表示，周二中国黄金价格收盘低于全球黄金价格，为今年来首次，因担忧中国收紧信贷，促使投资人卖出黄金换取现金。
全球最大黄金支持上市交易基金SPDR Gold Shares 周一的黄金持仓量持平在872.02吨，上周五减少4.5吨。
其他贵金属方面，现货银 下跌0.10美元，报每盎司22.46美元。现货铂金 跌1.1%，报每盎司1,454.50美元。
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最新价格/ 当日 当日 低位 高位 当前
结算价 变动 涨跌% 成交量 COMEX黄金期货 1345.50 -6.70 -0.5 1339.80 1360.40 120,306 COMEX白银期货 22.492 -0.046 -0.2 22.300 22.630 29,119 COMEX铂金期货 1461.90 -11.00 -0.7 1459.20 1473.50 7,777 COMEX钯金期货 747.05 -3.40 -0.5 741.00 748.50 3,755 现货金 1344.89 -6.70 -0.5 1341.03 1360.06 现货银 22.460 -0.010 0.0 22.320 22.600 现货铂金 1454.50 -15.50 -1.1 1462.50 1470.50 现货钯金 742.72 -0.78 -0.1 743.52 746.00(完)
贵金属报导 基本金属报导
全球金市 COMEX金持仓
伦敦金定盘 COMEX铜持仓
现货金 现货银
现货铂金 现货钯金
金属期市 LME库存变化 (编译 利棣儿；审校 母红)
路透北京1月24日 - 中国国务院周二表示，积极支持民族地区符合条件的企业在沪深交易所上市或在“新三板”挂牌融资，支持符合条件的民族地区上市、挂牌公司通过并购重组做优做强，继续暂免征收西藏、新疆、内蒙古、宁夏、广西等自治区“新三板”挂牌公司的挂牌费用，实行专人对接、专人审核制度，做到即报即审、即审即挂。
路透北京1月24日 - 针对2016年中国财政赤字超标6,000多亿元人民币的算法，中国财政部周二明确指出，财政赤字不是一般公共预算收入与一般公共预算支出简单相减得出的结果，还要考虑使用预算稳定调节基金、从政府性基金预算和国有资本经营预算调入资金、动用结转结余资金等因素（这些资金实际来源于以前年度财政收入，不能再重复列一般公共预算收入）。
路透北京1月24日 - 为加强保险资金对股票投资的监管，中国保监会周二表示，保险机构投资单一股票的账面余额不得高于本公司上季末总资产的5%，投资权益类资产的账面余额合计不得高于本公司上季末总资产的30%，明确支持保险资金开展财务投资。