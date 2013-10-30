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亚洲 | 2013年 10月 31日 星期四 03:18 BJT

全球金市：金价下滑，因美联储一如预期宣布维持购债规模

* 美联储维持每月850亿美元的购债刺激措施

* 美元上涨，公债价格下滑

* 关注周四美国初请失业金和芝加哥PMI数据

路透纽约/伦敦10月30日 - 金价周三在震荡交投中下滑，回吐稍早升幅，因投资人在美国联邦储备理事会(美联储/FED)一如预期宣布维持购债刺激措施后获利了结。

美联储在10月货币政策会议声明中表示，将维持每月850亿美元的购债，因美联储官员认为经济成长前景趋弱，部分归因于华盛顿财政僵局导致很多政府机构本月稍早停运16天。

“金市已经消化了美联储进一步推迟缩减购债的预期，美联储有关经济成长放缓和没有通胀的言论引发一些抛售，”Alliance Financial LLC贵金属主交易员Frank McGhee表示。

交易商称，美联储有关美国经济继续温和扩张和通胀大于预期的言论打压金价。

美国公债价格和美股标普500指数 下滑，美元兑一篮子主要货币上涨。

1834GMT，现货金 跌0.2%，报1,340.84美元，稍早一度大涨1.2%，至1,359.60美元日高。

美国12月期金 在美联储宣布政策声明前收高3.80美元，报每盎司1,349.30美元。

其他贵金属方面，现货银 小涨0.2%，报每盎司22.56美元。现货铂金 升0.3%，报每盎司1,464.74美元。 但现货钯金 跌0.03美元，报743.97美元。

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最新价格/ 当日 当日 低位 高位 当前

结算价 变动 涨跌% 成交量 COMEX黄金期货 1349.30 3.80 0.3 1334.50 1359.60 139,319 COMEX白银期货 22.983 0.491 2.2 22.390 23.095 47,786 COMEX铂金期货 1479.90 18.00 1.2 1450.20 1481.30 10,275 COMEX钯金期货 749.50 2.45 0.3 743.00 752.00 4,033 现货金 1340.84 -2.85 -0.2 1334.95 1359.16 现货银 22.560 0.040 0.2 22.360 23.060 现货铂金 1464.74 4.74 0.3 1456.00 1478.00 现货钯金 743.97 -0.03 0.0 744.98 749.50(完)

贵金属报导 基本金属报导

全球金市 COMEX金持仓

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金属期市 LME库存变化 (编译 李军; 审校 母红)

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