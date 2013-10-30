全球金市：金价下滑，因美联储一如预期宣布维持购债规模

纽约期市：阿拉比卡咖啡接近三个月低位，罗布斯塔咖啡小幅下跌
路透纽约/伦敦3月28日 - 洲际交易所(ICE)咖啡期货周二下跌，阿拉比卡咖啡徘徊在三个月低位之上，罗布斯塔咖啡继前日上升后小幅下跌，糖和可可市场缓慢下跌，没有新的基本面消息给市场提供方向。
* 美联储维持每月850亿美元的购债刺激措施
* 美元上涨，公债价格下滑
* 关注周四美国初请失业金和芝加哥PMI数据
路透纽约/伦敦10月30日 - 金价周三在震荡交投中下滑，回吐稍早升幅，因投资人在美国联邦储备理事会(美联储/FED)一如预期宣布维持购债刺激措施后获利了结。
美联储在10月货币政策会议声明中表示，将维持每月850亿美元的购债，因美联储官员认为经济成长前景趋弱，部分归因于华盛顿财政僵局导致很多政府机构本月稍早停运16天。
“金市已经消化了美联储进一步推迟缩减购债的预期，美联储有关经济成长放缓和没有通胀的言论引发一些抛售，”Alliance Financial LLC贵金属主交易员Frank McGhee表示。
交易商称，美联储有关美国经济继续温和扩张和通胀大于预期的言论打压金价。
美国公债价格和美股标普500指数 下滑，美元兑一篮子主要货币上涨。
1834GMT，现货金 跌0.2%，报1,340.84美元，稍早一度大涨1.2%，至1,359.60美元日高。
美国12月期金 在美联储宣布政策声明前收高3.80美元，报每盎司1,349.30美元。
其他贵金属方面，现货银 小涨0.2%，报每盎司22.56美元。现货铂金 升0.3%，报每盎司1,464.74美元。 但现货钯金 跌0.03美元，报743.97美元。
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最新价格/ 当日 当日 低位 高位 当前
结算价 变动 涨跌% 成交量 COMEX黄金期货 1349.30 3.80 0.3 1334.50 1359.60 139,319 COMEX白银期货 22.983 0.491 2.2 22.390 23.095 47,786 COMEX铂金期货 1479.90 18.00 1.2 1450.20 1481.30 10,275 COMEX钯金期货 749.50 2.45 0.3 743.00 752.00 4,033 现货金 1340.84 -2.85 -0.2 1334.95 1359.16 现货银 22.560 0.040 0.2 22.360 23.060 现货铂金 1464.74 4.74 0.3 1456.00 1478.00 现货钯金 743.97 -0.03 0.0 744.98 749.50(完)
贵金属报导 基本金属报导
全球金市 COMEX金持仓
伦敦金定盘 COMEX铜持仓
现货金 现货银
现货铂金 现货钯金
金属期市 LME库存变化 (编译 李军; 审校 母红)
路透纽约/伦敦3月28日 - 洲际交易所(ICE)咖啡期货周二下跌，阿拉比卡咖啡徘徊在三个月低位之上，罗布斯塔咖啡继前日上升后小幅下跌，糖和可可市场缓慢下跌，没有新的基本面消息给市场提供方向。
路透伦敦3月28日 - 期铜周二上涨，因寄望特朗普总统的工作重心在 医保议案遇挫后将转移至经济刺激政策，提振股市和美元上涨。此前一日 铜价触及两周低位。 美国引领的买盘提振基本金属价格上涨，此前发布的数据显示，美国 消费者信心升至16年高位。 伦敦金属交易所(LME)三个月期铜收高2%，报每吨5,873美元，周一触 及3月9日以来最低的5,671美元。 位于智利的全球最大铜矿--ESCONDIDA铜矿工人本周返回工作岗位， 此前该矿工人自2月9日起开始罢工。 花旗分析师David Wilson称，罢工以及需较长时间才能重启生产，导 致Escondida铜矿产量损失高达23万吨，可帮助铜价在第二季稳定在5,950 美元附近。 三位消息人士周二表示，中国最大的铜冶炼厂已经同意下调第二季铜 精矿加工费用11%，此前矿场生产受扰影响了原材料的供应。 自3月1日以来，LME注册铝库存减少12%，至192万吨，表明LME系统中 铝供应收紧。 铝价 收高0
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