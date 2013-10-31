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亚洲 | 2013年 10月 31日 星期四 16:28 BJT

全球金市：金价跌至一周低点，美联储维持政策不变后投资者锁定获利

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价格 变动 涨跌% 年初迄今 成交量

涨跌%

现货金 1334.59 -7.60 -0.57 -20.30

现货银 22.35 -0.29 -1.28 -26.19

现货铂金 1458.24 -11.76 -0.80 -5.00

现货钯金 740.97 -2.03 -0.27 7.08

COMEX期金 1334.80 -14.50 -1.07 -20.35 21658

COMEX期银 22.38 -0.61 -2.65 -26.17 8496

汇率

欧元/美元 1.3699

美元/日圆 98.33

附注：COMEX黄金和白银合约为主力月份合约。(完)

贵金属报导 基本金属报导

全球金市 COMEX金持仓

伦敦金定盘 COMEX铜持仓

现货金 现货银

现货铂金 现货钯金

金属期市 LME库存变化 (编译 杜明霞；审校 王翔琼/高琦)

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