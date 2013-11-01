全球金市：金价走低且本周大跌，因对美联储缩减购债规模的忧虑重燃

美国热股：美联航事件在中国社交媒体引发强烈反响，母公司股价急跌逾3%
路透4月11日 - 美联航超量卖票导致一亚裔乘客被拖离飞机的事件在中国社交媒体引发强烈反响，导致母公司联合大陆控股(United Continental Holdings)的股价急跌。
* 对美联储缩减购债的担忧引发金市抛售
* 美国10月制造业活动触及两年半高位
* 美元指数升至六周高位
路透纽约/伦敦11月1日 - 金价周五回落约1%，录得七周来最大周度跌幅，因对美国联邦储备理事会(FED/美联储)可能缩减购债规模的忧虑重燃，促使金市投资者削减头寸。
本周金价回落3%，逆转连跌两周的升势。
里奇蒙联储总裁拉克尔周五表示，美国就业市场过去14个月的复苏已十分强劲，足以促使美联储缩减购债刺激规模。
1857 GMT，现货金 回落0.9%，报每盎司1,311.50美元，扩大周四录得的1.4%的跌幅。 现货金本周每个交易日均走低。
美国12月期金 收跌10.50美元，报每盎司1,313.20美元，根据汤森路透初步数据，成交量较30日均值低约20%。
美元指数 攀升至六周高位，因美国数据显示，10月制造业扩张速度为两年半以来最快。不过，另一项数据为制造业活动增长的势头蒙阴。
另外，欧元区通胀增速大幅放缓，使市场突然开始考虑欧洲央行短期内降息的可能性，这重压欧元兑美元。
现货银 下跌0.4%，报每盎司21.76美元。
现货铂金 小跌0.26美元，报每盎司1,448.24美元。现货钯金 小涨0.2%，报每盎司736.51美元。 ----------------------------1857 GMT---------------------------------
最新价格/ 当日 当日 低位 高位 当前
结算价 变动 涨跌% 成交量 COMEX黄金期货 1313.20 -10.50 -0.8 1305.60 1327.30 124,579 COMEX白银期货 21.837 -0.030 -0.1 21.705 21.995 34,206 COMEX铂金期货 1451.90 3.50 0.2 1445.80 1458.90 11,352 COMEX钯金期货 738.25 1.45 0.2 732.30 742.00 4,626 现货金 1311.50 -11.69 -0.9 1306.73 1327.25 现货银 21.760 -0.090 -0.4 21.720 21.970 现货铂金 1448.24 -0.26 0.0 1449.00 1456.00 现货钯金 736.51 1.51 0.2 735.50 739.50(完)
贵金属报导 基本金属报导
全球金市 COMEX金持仓
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金属期市 LME库存变化 (编译 母红；审校 利棣儿)
路透4月11日 - 美联航超量卖票导致一亚裔乘客被拖离飞机的事件在中国社交媒体引发强烈反响，导致母公司联合大陆控股(United Continental Holdings)的股价急跌。
路透新加坡4月11日 - 亚洲石脑油裂解价差周二继续下跌，跌至两周低点每吨74.50美元，因买兴强劲被新加坡、马来西亚、可能还有印度等国的裂解装置停产所抵消。
近月380-cst燃料油5/6月跨月价差跌至正价差，较前一交易日的平价跌0.20美元。(完) (编译 于春红; 审校 王洋)