修正-全球金市：金价走低且本周大跌，因对美联储缩减购债规模的忧虑重燃

中国汇市：路透测算的人民币兑美元中间价今日料开在6.8735元附近
路透上海3月28日 - 路透根据中国外汇交易中心(CFETS)公布的人民币汇率形成机制测算，人民币兑美元中间价周二预计会开在6.8735元附近，较上日贬值约34点。
(更正：第二段译文有误，应为“连涨两周的升势”，而非“连跌两周的升势”)
* 对美联储缩减购债的担忧引发金市抛售
* 美国10月制造业活动触及两年半高位
* 美元指数升至六周高位
路透纽约/伦敦11月1日 - 金价周五回落约1%，录得七周来最大周度跌幅，因对美国联邦储备理事会(FED/美联储)可能缩减购债规模的忧虑重燃，促使金市投资者削减头寸。
本周金价回落3%，逆转连涨两周的升势。
里奇蒙联储总裁拉克尔周五表示，美国就业市场过去14个月的复苏已十分强劲，足以促使美联储缩减购债刺激规模。
1857 GMT，现货金 回落0.9%，报每盎司1,311.50美元，扩大周四录得的1.4%的跌幅。 现货金本周每个交易日均走低。
美国12月期金 收跌10.50美元，报每盎司1,313.20美元，根据汤森路透初步数据，成交量较30日均值低约20%。
美元指数 攀升至六周高位，因美国数据显示，10月制造业扩张速度为两年半以来最快。不过，另一项数据为制造业活动增长的势头蒙阴。
另外，欧元区通胀增速大幅放缓，使市场突然开始考虑欧洲央行短期内降息的可能性，这重压欧元兑美元。
现货银 下跌0.4%，报每盎司21.76美元。
现货铂金 小跌0.26美元，报每盎司1,448.24美元。现货钯金 小涨0.2%，报每盎司736.51美元。 ----------------------------1857 GMT---------------------------------
最新价格/ 当日 当日 低位 高位 当前
结算价 变动 涨跌% 成交量 COMEX黄金期货 1313.20 -10.50 -0.8 1305.60 1327.30 124,579 COMEX白银期货 21.837 -0.030 -0.1 21.705 21.995 34,206 COMEX铂金期货 1451.90 3.50 0.2 1445.80 1458.90 11,352 COMEX钯金期货 738.25 1.45 0.2 732.30 742.00 4,626 现货金 1311.50 -11.69 -0.9 1306.73 1327.25 现货银 21.760 -0.090 -0.4 21.720 21.970 现货铂金 1448.24 -0.26 0.0 1449.00 1456.00 现货钯金 736.51 1.51 0.2 735.50 739.50(完)
贵金属报导 基本金属报导
全球金市 COMEX金持仓
伦敦金定盘 COMEX铜持仓
现货金 现货银
现货铂金 现货钯金
金属期市 LME库存变化 (编译 母红；审校 利棣儿)
路透上海3月28日 - 路透根据中国外汇交易中心(CFETS)公布的人民币汇率形成机制测算，人民币兑美元中间价周二预计会开在6.8735元附近，较上日贬值约34点。
* 美元在上日挫跌后获得喘息空间 * 美元指数目前脱离四个半月低位 * “特朗普交易”式微，美元仍脆弱 路透东京3月28日 - 美元兑主要货币周二盘初脱离数月低位，上日的溃跌之势逐渐消退，但美元仍不稳，因受到“特朗普交易”所带动的升幅如今大多已回吐。 美元受挫，因市场人士认为美国总统特朗普的重要医保改革法案未能过关，导致他有望带来的财政支出提振前景大大减弱。 瑞穗证券首席外汇策略师山本雅文指出，美元仍偏向下档，因市场对特朗普政府将有能力推动税改及基建支出的预期消退。 “但共和党无法在未出台一个财政刺激措施的情况下，面临明年11月的期中选举，因此美元也不太可能持续单边下跌，”他称。 美元指数 继昨晚跌至98.858的11月11日以来低位后，目前小涨0.1%至99.249。 美元指数1月初曾升至14年高点近104.00，当时对特朗普执政将推出重大刺激政策的期望最高。 美元兑日圆 上涨0.1%至110.800，隔夜跌至四个月低点110.110。
路透香港3月28日电---以下为港股在美国上市的主要ADR收市价,以及与港 股周一收市价的比较.(1美元=7.7676港元) 美股道琼工业指数周一收低45.74，或0.22%，报20,550.98点 。道指连续第八日下挫，投资者评估总统特朗普的首个重大立法行动受挫 ，会如何影响他的其它施政计划。 公司名称 ADR代码 收盘 涨跌幅 成交 ADR折合每股 较港股 价 量 普通股 溢价 （美元 （%） (港元) (%) ） 中海油 <0883.HK 120.460 0.65 15476 9.35