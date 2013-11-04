全球金市：现货金连续第六日下滑，受美联储的不确定性打压

中港个股：中国人寿斥资30亿元认购京能电力增发A股，成后者第二大股东
路透上海4月11日 - 中国北京京能电力股份有限公司周一晚公告称，已完成以增发A股及支付现金方式收购资产的计划，并配套融资30亿元；中国人寿成为京能电力配套融资增发股份的唯一认购人，并成为其第二大股东。
美国联邦储备理事会(美联储/FED)高层官员周五对于何时开始缩减购债规模的问题，仅给出了少量暗示。圣路易斯联邦储备银行总裁布拉德称，在开始缩减购债前应看到通胀率上升的迹象；而里奇蒙与费城联储总裁拉克尔和普洛瑟则强调，美联储等待的时间过长。
美联储每月850亿美元的购债计划提振了黄金对冲通胀的避险魅力，推动金价上涨，但今年联储接近缩减购债规模则损及金价。
美国铸币局金币销售周五增至两年高点，今年迄今销售超过去年全年，反映出散户投资者对实货黄金的需求持续强劲。
商品期货交易委员会(CFTC)周五公布的报告显示，对冲基金和货币经理人在10月22日止当周提高美国期金、期银和期铜的多头押注。(完)
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金属期市 LME库存变化 (翻译 张荻； 审校 孙茉莉)
路透上海4月11日 - 中国北京京能电力股份有限公司周一晚公告称，已完成以增发A股及支付现金方式收购资产的计划，并配套融资30亿元；中国人寿成为京能电力配套融资增发股份的唯一认购人，并成为其第二大股东。
路透华盛顿4月10日 - 白宫发言人斯派塞(Sean Spicer)周一表示，美国贸易谈判代表将尝试在未来百日内与中国敲定多项协议，恢复对中国的牛肉出口并使美国企业获准进入封闭的中国金融服务市场。
2359GMT * 随着美债收益率下滑，美元遭遇卖压。10年期美债收益率下跌1个基点至2.35% * 报导称美国税改进展可能推迟，美债收益率因而面临压力。 * 亚洲盘初美元的颓势主要体现在美元/日圆，该货币对自纽约收盘后下跌0.23% * 欧元/美元目前为止波动有限，受到1.0600/10之间的卖盘压制 * 欧元/美元阻力位在100日移动均线位置1.0623 (完) (编译 李婷仪 审校 李爽)