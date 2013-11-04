全球金市：现货金连续第六日下滑，受美联储的不确定性打压

美国联邦储备理事会(美联储/FED)高层官员周五对于何时开始缩减购债规模的问题，仅给出了少量暗示。圣路易斯联邦储备银行总裁布拉德称，在开始缩减购债前应看到通胀率上升的迹象；而里奇蒙与费城联储总裁拉克尔和普洛瑟则强调，美联储等待的时间过长。

美联储每月850亿美元的购债计划提振了黄金对冲通胀的避险魅力，推动金价上涨，但今年联储接近缩减购债规模则损及金价。

美国铸币局金币销售周五增至两年高点，今年迄今销售超过去年全年，反映出散户投资者对实货黄金的需求持续强劲。

商品期货交易委员会(CFTC)周五公布的报告显示，对冲基金和货币经理人在10月22日止当周提高美国期金、期银和期铜的多头押注。(完)

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