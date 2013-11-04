全球金市：金价收盘基本持稳，成交清淡

台湾经济指标预测--4月11日至5月19日
以下为台湾近期预定公布的经济数据： * 4月17日当周 日期 当地时间 经济指标 公布月分 预估值 前值 4/20 1600 外销订单 3月 -- +22.0% 年变动率 * 4月24日当周 日期 当地时间 经济指标 公布月分 预估值 前值 4/24 0830 季调后失业率 3月 -- 3.83% 4/24 1600 工业生产指数 3月 -- +10.64%
* 在1,300美元附近买盘活跃，有部分回补空头
* 美联储决策者表示，不急于削减购债规模
* 在关键的排灯节期间，印度黄金需求不旺
路透纽约/伦敦11月4日 - 金价周一收盘基本持稳，成交清淡，受助于美元走软，以及美国联邦储备理事会(FED/美联储)官员发表讲话，支持继续执行刺激举措，但美国关键就业报告公布前的谨慎情绪令金价承压。
交易商称，金价在10美元的区间内波动，成交远低于均值，因周一美国公布的重大经济数据不多。
金价盘初上扬，因圣路易斯联储总裁布拉德表示，美联储应只有当美国经济改善后才开始缩减资产购买规模，且只能缓慢地推进。而美联储理事鲍威尔称，无需急于开始缩减购债。
在周五美国公布10月非农就业报告前，部分投资者离场观望。数据将提供美联储是否会延长保持购债规模时间的线索。
丹麦盛宝银行(Saxo Bank)的商品策略部主管Ole Hansen表示，在稍早跌向1,300美元的技术支撑位后引发的新买盘和空头回补也扶助支撑金价。
1958 GMT，现货金 小跌0.1%，报每盎司1,313.76美元，上周回落近3%。
美国12月期金 收涨1.50美元，报每盎司1,314.70美元。
根据路透初步数据，成交量不到80,000口，较30日均值低约45%，可能为年内最低成交量之一。
上周五全球最大的黄金上市交易基金SPDR Gold Shares 的黄金持仓量减少5.7吨，降幅为10月21日以来最大。
上周价格急跌并未使实货需求重燃，部分交易商称，金价可能不得不跌至1,300美元之下才能吸引更多买家。
在上周末黄金购买最为活跃的排灯节和屠妖节假日期间，印度的黄金需求不旺，许多人选择价格更低的白银，因黄金溢价高企，且印度国内市场黄金供应紧缺。
现货银 跌1%，报每盎司21.61美元。现货铂金 上扬0.5%，报每盎司1,450.25美元。现货钯金 涨1%，报每盎司745.25美元。 ----------------------------1958 GMT---------------------------------
最新价格/ 当日 当日 低位 高位 当前
结算价 变动 涨跌% 成交量 COMEX黄金期货 1314.70 1.50 0.1 1310.80 1322.40 73,417 COMEX白银期货 21.700 -0.137 -0.6 21.610 21.935 21,012 COMEX铂金期货 1456.20 4.30 0.3 1447.70 1458.70 4,742 COMEX钯金期货 749.50 11.25 1.5 738.25 749.85 4,505 现货金 1313.76 -0.98 -0.1 1312.13 1321.85 现货银 21.610 -0.220 -1.0 21.620 21.900 现货铂金 1450.25 6.55 0.5 1450.00 1454.50 现货钯金 745.25 7.46 1.0 741.77 747.25(完)
贵金属报导 基本金属报导
全球金市 COMEX金持仓
伦敦金定盘 COMEX铜持仓
现货金 现货银
现货铂金 现货钯金
金属期市 LME库存变化 (编译 母红; 审校 利棣儿)
以下为台湾近期预定公布的经济数据： * 4月17日当周 日期 当地时间 经济指标 公布月分 预估值 前值 4/20 1600 外销订单 3月 -- +22.0% 年变动率 * 4月24日当周 日期 当地时间 经济指标 公布月分 预估值 前值 4/24 0830 季调后失业率 3月 -- 3.83% 4/24 1600 工业生产指数 3月 -- +10.64%
经济指标 时间 最新数据 前次数据 下次公布 预估值 *商品出口(y/y) 3月 +13.2% +27.7% 5/8 -- *商品进口(y/y) 3月 +19.8% +42.1% 5/8 -- 外销订单(y/y) 2月 +22.0% +5.2% 4/20 -- 经常帐(亿美元) 第4季 183亿美元 161.7亿美 5/19 元 国际收支(亿美元) 第4季 7.2亿美元 29.5亿美元 5/19 -- M2货币总计数(y/y)
* 短率仍持低档 * 月初资金宽裕 * 短票利率趋跌 * RP利率靠向低位 记者 詹静宜 路透台北4月10日 - 台湾银行间短率周一仍持在低档。资金调度人士表示，月初整体资金情势较显宽松， 带动短率续贴在低位，市场关注周三标售两年期定存单及央行冲销态度。 他们表示，月初市场普遍多钱，银行间倾向负数操作但执行不易，而近日台币走贬对外商银行宽裕资金不 成影响，令短率续处低位；只不过两大行对票券商一周拆款利率仍坚持在0.39%，其他银行则已降至0.36%以下 。 〞调钱都很快，市场资金很多。〞一大型银行资调人员说。 另一大型票券交易员称，尽管月初短票利率趋跌，但两大行对票券商一周拆款利率降幅较为有限、仍在0. 39%，关注后续央行冲销态度及大行间拆款利率走向。 台币兑美元周一早盘走弱，跟随亚币贬势。汇银人士表示，国际美元走强，盘初外商银买卖美元 皆有，汇出力道稍大，今日料先在区间内震荡。 本地时间17:59