全球金市：金价连跌第七日，因美元上涨及技术因素

中国房地产：秦皇岛实施限购，在限购区域拥有房屋的外地户籍家庭不得购房
路透北京4月15日 - 中国河北省秦皇岛市周六发文实施限购，称非本市户籍居民家庭在该市限购区域已拥有一套及以上住房的，暂不得购买新建商品住房和二手住房；该政策自发布之日起实施。
* 金价回吐稍早涨幅
* 欧元走弱，令美元得益
* 市场静待欧洲央行政策决定及美国非农就业报告出炉
路透纽约/伦敦11月5日 - 黄金价格周二连续第七日下跌，因美元上涨，技术性卖出，以及基金对黄金的兴致不高，这些因素合力令金价延续跌势。
金价在纽约市场早盘上升，但涨势很快消退，因美国数据显示10月服务业活动提速，之后美元上涨。
“金市仍未能守住涨势，反映市场大户对黄金缺乏兴致，难以推高金价，”LOGIC Advisors合作伙伴Bill O'Neill说。
交易商说，在介于100日和50日移动均线切入位1,320和1,335美元间的的技术阻力位也限制金价上涨。
1926 GMT，现货金 跌0.3%，报每盎司1,310.76美元。
美国12月期金 收低6.60美元，报每盎司1,308.10美元。
路透初步数据显示，成交量较30日均值低约30%。周一成交量为年内最低之一。
黄金在过去七个交易日累计下跌3%，为5月中来最长跌势，受累于黄金上市交易基金的黄金持仓量大幅减少，因忧虑美国联邦储备理事会(美联储/FED)可能缩减货币刺激规模。
投资人将焦点转向周五出炉的美国非农就业报告。
其他贵金属方面，现货白银 升0.1%，报每盎司21.67美元。现货铂金 跌0.3%，报每盎司1,445美元，现货钯金 小升0.1%，报747美元。
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最新价格/ 当日 当日 低位 高位 当前
结算价 变动 涨跌% 成交量 COMEX黄金期货 1308.10 -6.60 -0.5 1305.20 1320.60 93,174 COMEX白银期货 21.636 -0.064 -0.3 21.560 21.790 23,485 COMEX铂金期货 1450.00 -6.20 -0.4 1448.30 1459.70 5,418 COMEX钯金期货 750.30 0.80 0.1 742.90 755.00 6,405 现货金 1310.76 -3.60 -0.3 1306.75 1319.16 现货银 21.670 0.030 0.1 21.590 21.760 现货铂金 1445.00 -4.74 -0.3 1451.00 1456.50 现货钯金 747.00 0.50 0.1 744.50 751.50(完)
贵金属报导 基本金属报导
全球金市 COMEX金持仓
伦敦金定盘 COMEX铜持仓
现货金 现货银
现货铂金 现货钯金
金属期市 LME库存变化
(编译 利棣儿；审校 母红)
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