全球金市：金价持稳，因美联储有望延续刺激举措更长时间且ETF持仓转增

日本央行：副总裁中曾宏加入政府的财政政策小组
路透东京4月1日 - 日本央行副总裁中曾宏加入政府财政政策小组，这是七年来央行官员首次参加，凸显央行大规模货币刺激政策在控制日本庞大财政债务中的作用。
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价格 变动 涨跌% 年初迄今 成交量
涨跌%
现货金 1317.91 0.12 +0.01 -21.30
现货银 21.82 0.04 +0.18 -27.94
现货铂金 1464.50 2.51 +0.17 -4.59
现货钯金 758.97 -2.86 -0.38 9.68
COMEX期金 1317.80 0.00 +0.00 -21.36 10622
COMEX期银 21.85 0.08 +0.35 -27.92 2747
汇率
欧元/美元 1.3516
美元/日圆 98.63
附注：COMEX黄金和白银合约为主力月份合约。(完)
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(编译 李春喜 审校 王兴亚)
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