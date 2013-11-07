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亚洲 | 2013年 11月 7日 星期四 15:56 BJT

全球金市：金价持稳，因美联储有望延续刺激举措更长时间且ETF持仓转增

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价格 变动 涨跌% 年初迄今 成交量

涨跌%

现货金 1317.91 0.12 +0.01 -21.30

现货银 21.82 0.04 +0.18 -27.94

现货铂金 1464.50 2.51 +0.17 -4.59

现货钯金 758.97 -2.86 -0.38 9.68

COMEX期金 1317.80 0.00 +0.00 -21.36 10622

COMEX期银 21.85 0.08 +0.35 -27.92 2747

汇率

欧元/美元 1.3516

美元/日圆 98.63

附注：COMEX黄金和白银合约为主力月份合约。(完)

贵金属报导 基本金属报导

全球金市 COMEX金持仓

伦敦金定盘 COMEX铜持仓

现货金 现货银

现货铂金 现货钯金

金属期市 LME库存变化

(编译 李春喜 审校 王兴亚)

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