全球金市：金价挫至三周低位，因欧洲央行意外减息及美国GDP优于预期

* 美国第三季经济增长优于预期

* 欧洲央行意外减息，至纪录低位

* 黄金支持的上市交易基金SPDR的黄金持仓量罕有地增加

* 关注周五出炉的美国10月非农就业报告

路透纽约/伦敦11月7日 - 黄金价格周四跌至三周低位，扭转稍早涨势，收低约1%，因美国经济增长强劲和欧洲央行意外减息至纪录低位。

黄金最初上涨，因欧洲央行意外宣布将利率下调至纪录低位，且表示如果必要，可以进一步下调利率以避免欧元区经济复苏停顿，因通胀大幅回落。

金价之后由升转跌，此前美国政府数据显示第三季经济增长加速，因企业补充库存。不过，消费者支出增长速度为两年来最慢，暗示动能可能减弱。

分析师称，近期股市劲扬也限制金市的动能。

“当股市上涨，投资人没有很大的理由买入诸如黄金等避险和实货资产，因他们可以进入股市，取得不错的收益，”Newedge贵金属分析师Thomas Capalbo说。

1959 GMT，现货金 跌0.9%，报每盎司1,305.71美元，稍早触及10月17日来最低1,298.31美元。

美国12月期金 收低9.30美元，报每盎司1,308.50美元。

路透初步数据显示，成交量较250日均值高大约10%。

黄金支持上市交易基金SPDR Gold Trust 黄金持仓量增加2.1吨，至868.42吨，为10月22日来首次增加。

其他贵金属方面，现货白银 跌1.1%，报每盎司21.55美元。现货铂金 下滑0.8%，报每盎司1,450.49美元，现货钯金 跌0.6%，报757.22美元。

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最新价格/ 当日 当日 低位 高位 当前

结算价 变动 涨跌% 成交量 COMEX黄金期货 1308.50 -9.30 -0.7 1296.00 1326.00 175,751 COMEX白银期货 21.657 -0.111 -0.5 21.375 22.015 52,310 COMEX铂金期货 1456.80 -10.60 -0.7 1453.50 1473.60 9,082 COMEX钯金期货 759.15 -5.20 -0.7 753.05 765.00 5,794 现货金 1305.71 -12.08 -0.9 1298.31 1325.31 现货银 21.550 -0.230 -1.1 21.410 21.970 现货铂金 1450.49 -11.50 -0.8 1455.00 1469.00 现货钯金 757.22 -4.61 -0.6 755.77 762.25(完)

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