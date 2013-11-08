全球金市：金价回落1.7%，因美国就业数据重燃缩减刺激规模的担忧

* 美国就业数据公布后，抛售指令如潮水般涌入金市
* 美元走强，因对美联储将开始缩减购债规模的预期升温
* 美国股市和美元大涨重压金价
路透纽约/伦敦11月8日 - 金价周五回落1.7%，录得逾一个月来最大单日跌幅，因美国就业数据意外强劲，使美国联邦储备理事会(FED/美联储)可能很快开始缩减购债规模的可能性增加。
美国10月非农就业报告公布后仅几分钟，一波卖盘涌入金市，使美国黄金期价急跌10美元，为今日剩余时间设定了走软的基调。周四强劲的GDP数据公布后，金市也出现了类似的走势。
美国股市和美元大涨打压金价跌至三周低位，表现不及白银和铂金系金属。标普500指数 上扬1%，美元指数 攀升0.5%。
美国劳工部表示，10月就业增长意外加速，就业岗位增加20.4万个，8月和9月就业岗位在之前公布的基础上被上修6万个。
2020 GMT，现货金 跌1.7%，报每盎司1,285.06美元。本周，金价回落2.2%，连跌第二周。
美国12月期金 收跌23.90美元，报每盎司1,284.60美元，根据透露初步数据，成交量较250日均值高约5%。
今年迄今金价已累积下跌约五分之一，因担忧美联储将开始缩减每月850亿美元的购债规模。联储购债和低利率支撑了黄金对冲通胀的吸引力。
但金价近几周反弹，因10月华盛顿旷日持久的预算之争使投资者相信，美联储可能不会开始撤走对经济的支撑，可能将开始缩减购债规模的时间推迟至明年。
不过，在周五强劲的就业数据公布后，部分经济学家表示，排除美联储最早将在12月会议上开始缩减刺激规模的可能性是不理智的。
其他贵金属方面，现货银 下跌1%，报每盎司21.43美元。现货铂金 跌0.6%，报每盎司1,439.49美元。现货钯金 跌0.4%，报每盎司755.47美元。
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最新价格/ 当日 当日 低位 高位 当前
结算价 变动 涨跌% 成交量
COMEX黄金期货 1284.60 -23.90 -1.8 1280.50 1313.40 171,702
COMEX白银期货 21.317 -0.340 -1.6 21.250 21.905 48,987
COMEX铂金期货 1442.90 -13.90 -1.0 1437.50 1461.00 10,999
COMEX钯金期货 757.90 -1.25 -0.2 753.50 764.25 4,285
现货金 1285.06 -22.49 -1.7 1281.75 1312.66
现货银 21.430 -0.210 -1.0 21.280 21.800
现货铂金 1439.49 -9.26 -0.6 1441.75 1458.50
现货钯金 755.47 -3.25 -0.4 755.77 762.00(完)
贵金属报导 基本金属报导
全球金市 COMEX金持仓
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现货铂金 现货钯金
金属期市 LME库存变化
(编译 母红; 审校 利棣儿)