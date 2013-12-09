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亚洲 | 2013年 12月 10日 星期二 03:07 BJT

全球金市：金价受美元下跌带动上涨，部分投资人认为金价接近底部

* 中国通胀数据缓和收紧政策忧虑

* SPDR Gold Trust黄金持仓量减少

* 投机商将空头仓位增至七年半最高

路透纽约/伦敦12月9日 - 金价周一上涨，因美元下滑，近期基金大幅出脱多头押注促使一些投资人认为金价接近底部。

由于周一美国没有重大经济数据公布，金市投资人焦点放在中国经济数据。数据显示中国11月消费者通胀年增速意外放缓，对中国很快将收紧政策的担忧减轻，这对金价有利。

交易商表示，美国商品期货交易委员会(CFTC)上周五报告显示近期对黄金的大举抛售可能已经结束。

(CFTC)数据显示，12月3日止当周，对冲基金和基金经理将美国黄金期货和期权空头仓位升至接近七年半高位。

1743 GMT，现货金 上扬0.4%，报每盎司1,234.46美元。

美国2月期金 收高4.10美元，报每盎司1,233.10美元。根据路透初步数据，成交量远低于30日均值。

全球最大黄金支持上市交易基金SPDR Gold Trust 的黄金持仓量上周五下降3吨，至835.71吨，为2009年初来最低。

其他贵金属方面，现货银 跟随金价攀升1.1%，报每盎司19.67美元。现货铂金 升1.1%，报每盎司1,367.74美元。现货钯金 小跌0.3美元，报每盎司731.20美元。 ----------------------------1743 GMT---------------------------------

最新价格/ 当日 当日 年内迄今

结算价 变动 涨跌% 涨跌 COMEX黄金期货 1233.10 4.10 0.3% -26.4% COMEX白银期货 19.705 0.002 0.9% -34.8% COMEX铂金期货 1369.70 13.40 1.0% -11.0% COMEX钯金期货 735.45 -0.70 -0.1% 4.6% 现货金 1233.46 5.22 0.4% -26.3% 现货银 19.67 0.21 1.1% -35.1% 现货铂金 1367.74 14.49 1.1% -11.0% 现货钯金 731.20 -0.30 0.0% 4.2%(完)

贵金属报导 基本金属报导

全球金市 COMEX金持仓

伦敦金定盘 COMEX铜持仓

现货金 现货银

现货铂金 现货钯金

金属期市 LME库存变化 (编译 李军; 审校 母红)

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