全球金市：金价受美元下跌带动上涨，部分投资人认为金价接近底部

美国热股：百胜中国公布第一季同店销售小幅增长，盘初股价暴涨逾11%
路透4月6日 - 百胜中国公布第一季同店销售稍稍增长，得益于外卖需求跳升和必胜客品牌业绩的改善。 百盛中国股价周四盘初暴涨11.4%，报31.38美元。(完) (编译 王洋; 审校 李军)
* 中国通胀数据缓和收紧政策忧虑
* SPDR Gold Trust黄金持仓量减少
* 投机商将空头仓位增至七年半最高
路透纽约/伦敦12月9日 - 金价周一上涨，因美元下滑，近期基金大幅出脱多头押注促使一些投资人认为金价接近底部。
由于周一美国没有重大经济数据公布，金市投资人焦点放在中国经济数据。数据显示中国11月消费者通胀年增速意外放缓，对中国很快将收紧政策的担忧减轻，这对金价有利。
交易商表示，美国商品期货交易委员会(CFTC)上周五报告显示近期对黄金的大举抛售可能已经结束。
(CFTC)数据显示，12月3日止当周，对冲基金和基金经理将美国黄金期货和期权空头仓位升至接近七年半高位。
1743 GMT，现货金 上扬0.4%，报每盎司1,234.46美元。
美国2月期金 收高4.10美元，报每盎司1,233.10美元。根据路透初步数据，成交量远低于30日均值。
全球最大黄金支持上市交易基金SPDR Gold Trust 的黄金持仓量上周五下降3吨，至835.71吨，为2009年初来最低。
其他贵金属方面，现货银 跟随金价攀升1.1%，报每盎司19.67美元。现货铂金 升1.1%，报每盎司1,367.74美元。现货钯金 小跌0.3美元，报每盎司731.20美元。 ----------------------------1743 GMT---------------------------------
最新价格/ 当日 当日 年内迄今
结算价 变动 涨跌% 涨跌 COMEX黄金期货 1233.10 4.10 0.3% -26.4% COMEX白银期货 19.705 0.002 0.9% -34.8% COMEX铂金期货 1369.70 13.40 1.0% -11.0% COMEX钯金期货 735.45 -0.70 -0.1% 4.6% 现货金 1233.46 5.22 0.4% -26.3% 现货银 19.67 0.21 1.1% -35.1% 现货铂金 1367.74 14.49 1.1% -11.0% 现货钯金 731.20 -0.30 0.0% 4.2%(完)
贵金属报导 基本金属报导
全球金市 COMEX金持仓
伦敦金定盘 COMEX铜持仓
现货金 现货银
现货铂金 现货钯金
金属期市 LME库存变化 (编译 李军; 审校 母红)
路透4月6日 - 百胜中国公布第一季同店销售稍稍增长，得益于外卖需求跳升和必胜客品牌业绩的改善。 百盛中国股价周四盘初暴涨11.4%，报31.38美元。(完) (编译 王洋; 审校 李军)
路透迪拜4月6日 - 新加坡陆上燃料油库存下降，支撑周四市场人气 ，也提振了买兴并带动380-cst燃料油的现货升水达到五周高位。 最新的官方数据显示，4月5日止当周新加坡陆上燃料油库存连续第二 周下降，较前一周下降7%或27.6万吨，降至352万吨。 而且这还是在过去一周新加坡净进口量跳升146%至四周高位120万吨 的情况下发生的。 贸易商表示，船货进入浮式存储设施的趋势也是库存下降的一个原因 。 4月5日止当周新加坡对中国的燃料油净出口量飙升至至少2015年12月 来的高位，达到59.9万吨。 普氏窗口周四的买价/卖价之比升至24：18，显示买兴增长。 周四有12艘船货、供给20万吨380-cst燃料油成交，还有8万吨180-cs t燃料油成交。 4月初以来总计成交了106万吨380-cst燃料油。 至1000 GMT，洲际交易所380-cst燃料油跨月价差的买兴有所下降， 市场的结构大体与前一日相同。 380-cst
路透圣彼得堡4月6日 - 路透目击者称，周四听到一圣彼得堡住宅建筑内发出巨大爆炸声，这里距今日稍早该市发现爆炸物的地点较为接近。