全球金市：金价受技术性和基金买盘带动上扬2%，关注美联储政策会议

* 金价升穿1,250美元后触动技术买入信号，带动金价触及三周高位
* 美联储缩减刺激措施的几率上升
* 金价势将录得约两个月最大三日升幅
路透纽约/伦敦12月10日 - 金价周二大涨2%至三周高位，在淡静交投中受技术性买盘和基金空头回补带动，市场关注美联储下周进行的12月货币政策会议，预计有可能开始缩减货币刺激措施。
交易商表示，金价势将录得近两个月最大三日升幅。升穿强劲的阻力位1,250美元触动了大量买单，金价在过去三周一直未能突破该阻力位。
交易商称，一些基金在下周美联储政策会议前买入，回补空头。
美联储内部认为其下周会议上应缩减购债的呼声越来越高，圣路易斯联储总裁布拉德周一也表态支持这一立场。布拉德有时被视为美国货币政策的风向标。
1757 GMT，现货金 升1.7%，报1,262.16美元，盘中一度上扬2%，报每盎司1,267.26美元，为11月20日来最高。
过去三日，金价大涨超过3%，为10月17日来最大三日升幅。
美国2月期金 收高27.90美元，报每盎司1,262.10美元。根据路透初步数据，收盘时成交量可能低于30日均值。
周一公布的路透调查结果显示，美国联邦储备理事会(FED/美联储)料将在3月开始缩减月度购债规模，但部份分析师愈发认为美联储最快可能在本月或1月政策会议就付诸行动。
其他贵金属方面，现货银 跟随金价攀升2.6%，报每盎司20.34美元。现货铂金 升1.1%，报每盎司1,386.49美元。现货钯金 小涨0.2%，报每盎司734.47美元。
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最新价格/ 当日 当日 年内迄今
结算价 变动 涨跌% 涨跌
COMEX黄金期货 1262.10 27.90 2.3% -24.7%
COMEX白银期货 20.355 0.007 3.3% -32.7%
COMEX铂金期货 1388.00 19.50 1.4% -9.8%
COMEX钯金期货 738.25 3.25 0.4% 5.0%
现货金 1262.16 21.60 1.7% -24.6%
现货银 20.34 0.52 2.6% -32.9%
现货铂金 1386.49 14.75 1.1% -9.8%
现货钯金 734.47 1.47 0.2% 4.6%(完)
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现货铂金 现货钯金
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(编译 李军; 审校 母红)