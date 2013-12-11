全球金市：金价在连涨三日后走低，关注美联储下一步动向

* 美国预算协议料使美联储提前行动的几率增加

* 金价涨势暂停，之前因投资者回补空头头寸而连涨三日

* 金价有进一步上扬的空间；关注美联储12月会议

路透纽约/伦敦12月11日 - 金价周三走低，之前受投资者空头回补推动连涨三日，因美国国会达成临时性预算协议，支持了美国联邦储备理事会(FED/美联储)可能提前开始缩减刺激规模的预期。

美国国会周二宣布两党达成预算协议，虽然削减支出的幅度较为温和，但协议将结束共和党与民主党之间将近三年来的僵持局面。这一僵局在10月达到高潮，导致美国政府部分停摆。

2059 GMT，现货金 回落0.6%，报每盎司1,252.50美元，周二触及三周最高。

美国2月期金 收跌3.90美元，报每盎司1,257.20美元，根据路透初步数据，成交量较30日均值低约30%。

上周公布的就业报告点燃美联储将很快开始缩减对金市有利的购债计划的预期。

但部分分析师表示，市场对美联储开始行动的时机和步伐的臆测已不太敏感。

美联储将于12月17-18日举行政策会议。接受路透调查的多数经济学家预计，美联储将从明年3月起缩减购债规模，但在近期强劲的经济数据出炉后，部分经济学家对美联储可能提前行动的预期升温。

其他贵金属多数走低，与金价走势一致。

现货银 下跌0.4%，报每盎司20.27美元。现货铂金 回落0.2%，报每盎司1,381.75美元。现货钯金 小升0.1%，报每盎司736.25美元。 ----------------------------2059 GMT---------------------------------

最新价格/ 当日 当日 低位 高位 当前

结算价 变动 涨跌% 成交量 COMEX黄金期货 1257.20 -3.90 -0.3 1251.30 1263.20 110,171 COMEX白银期货 20.356 0.041 0.2 20.210 20.480 30,495 COMEX铂金期货 1385.20 -3.50 -0.3 1381.10 1391.70 6,956 COMEX钯金期货 738.55 0.10 0.0 736.75 742.35 1,970 现货金 1252.50 -7.75 -0.6 1251.80 1263.00 现货银 20.270 -0.080 -0.4 20.260 20.460 现货铂金 1381.75 -3.00 -0.2 1385.75 1390.75 现货钯金 736.25 1.05 0.1 738.00 739.25(完)

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