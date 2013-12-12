全球金市：金价急跌2%，因零售销售数据加剧对美联储提前行动的担忧

* 乐观的美国数据巩固美联储将提前缩减购债的观点

* 美元因美国经济前景正面而走强

* SPDR Gold Trust黄金持仓量减少，投资需求不振

路透纽约/伦敦12月12日 - 金价周四急跌2%，因美国零售销售数据向好，提振美元，并引发市场预期美国联邦储备理事会(FED/美联储)可能在短期内开始缩减购债。

金价录得10月1日以来最大两日跌幅。白银表现不及黄金，重挫近4%。铂金系金属也大幅走低。

美国11月零售销售劲扬，进一步显示美国经济表现强劲，可能使美联储更加接近缩减购债，尤其是在上周公布强于预期的就业报告和GDP数据后。

另外，美国国会周二达成预算协议的消息也被视为为联储在12月会议上设定缩减购债时间表扫清了最后的障碍。

美联储将开始缩减购债的预期拖累金价年内累积下跌25%。

1913 GMT，现货金 急跌2%，报每盎司1,226.86美元。稍早触及日低1,223.60美元，较上周触及的五个月低位仅高10美元。

美国Comex-2月期金 收跌32.30美元，报每盎司1,224.90美元，根据路透初步数据，成交量较30日均值高约15%。

美国众议院周四对预算协议进行投票，目前该协议已通过程序投票，预计将在今日晚些时候获得通过。

投资者对黄金的兴致仍然低迷，全球最大的黄金支持的上市交易基金 SPDR Gold Shares 的黄金持仓量周三减少2.1吨。

其他贵金属方面，现货银 重挫3.9%，报每盎司19.48美元。现货铂金 回落1.4%，报每盎司1,360.74美元。现货钯金 下挫2.7%，报每盎司715.25美元。 ----------------------------1913 GMT---------------------------------

最新价格/ 当日 当日 低位 高位 当前

结算价 变动 涨跌% 成交量 COMEX黄金期货 1224.90 -32.30 -2.6 1222.60 1256.50 142,001 COMEX白银期货 19.453 -0.903 -4.4 19.410 20.345 43,661 COMEX铂金期货 1364.40 -20.80 -1.5 1359.00 1387.70 12,281 COMEX钯金期货 720.25 -18.30 -2.5 714.40 738.30 4,115 现货金 1226.86 -24.49 -2.0 1224.60 1257.20 现货银 19.480 -0.790 -3.9 19.460 20.330 现货铂金 1360.74 -19.01 -1.4 1364.75 1386.75 现货钯金 715.25 -20.00 -2.7 716.25 736.00(完)

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