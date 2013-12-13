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亚洲 | 2013年 12月 14日 星期六 06:22 BJT

全球金市：金价受逢低承接买盘带动升1%，本周上涨

* 本周金价升约1%

* 关注美联储缩减购债时机

* 关注下周一美国生产率数据

路透伦敦/纽约12月13日 - 金价周五升1%，受助于两日大跌后的逢低承接买盘，但分析师表示，在至关重要的美国联邦储备理事会(FED/美联储)下周货币政策会议前，市场仍易走软。

本周 ，金价升约1%，因美元下滑以及本周稍早的大量空头回补买盘。

周四美国公布的零售销售数据强劲，加之上周强于预期的就业报告，巩固了美联储可能早至下周将开始缩减购债的臆测。

2022 GMT，现货金 攀升1.1%，报每盎司1,237美元。美国Comex-2月期金 收高9.70美元，报每盎司1,234.60美元，根据路透初步数据，成交量较30日均值低约40%。

金价今年势将下挫26%，为2000年来第一年收低。受到全球经济复苏鼓舞，投资人将资金从金市撤往股市等较高风险资产。

其他贵金属方面，现货银 跟随金价走势，升1.1%，报每盎司19.67美元。现货铂金 回落0.1%，报每盎司1,357.70美元。现货钯金 也跌0.1%，报每盎司714美元。 ----------------------------2045 GMT---------------------------------

最新价格/ 当日 当日 低位 高位 当前

结算价 变动 涨跌% 成交量 COMEX黄金期货 1234.60 9.70 0.8 1219.50 1238.10 106,577 COMEX白银期货 19.604 0.151 0.8 19.280 19.740 32,779 COMEX铂金期货 1362.90 -1.50 -0.1 1356.30 1370.30 9,084 COMEX钯金期货 716.20 -4.05 -0.6 715.05 725.75 3,483 现货金 1237.00 13.40 1.1 1220.80 1238.50 现货银 19.670 0.220 1.1 19.330 19.740 现货铂金 1357.70 -1.05 -0.1 1361.75 1369.00 现货钯金 714.00 -0.72 -0.1 716.00 723.50(完)

贵金属报导 基本金属报导

全球金市 COMEX金持仓

伦敦金定盘 COMEX铜持仓

现货金 现货银

现货铂金 现货钯金

金属期市 LME库存变化 (编译 李军; 审校 母红)
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