全球金市：金价受逢低承接买盘带动升1%，本周上涨

* 本周金价升约1%
* 关注美联储缩减购债时机
* 关注下周一美国生产率数据
路透伦敦/纽约12月13日 - 金价周五升1%，受助于两日大跌后的逢低承接买盘，但分析师表示，在至关重要的美国联邦储备理事会(FED/美联储)下周货币政策会议前，市场仍易走软。
本周 ，金价升约1%，因美元下滑以及本周稍早的大量空头回补买盘。
周四美国公布的零售销售数据强劲，加之上周强于预期的就业报告，巩固了美联储可能早至下周将开始缩减购债的臆测。
2022 GMT，现货金 攀升1.1%，报每盎司1,237美元。美国Comex-2月期金 收高9.70美元，报每盎司1,234.60美元，根据路透初步数据，成交量较30日均值低约40%。
金价今年势将下挫26%，为2000年来第一年收低。受到全球经济复苏鼓舞，投资人将资金从金市撤往股市等较高风险资产。
其他贵金属方面，现货银 跟随金价走势，升1.1%，报每盎司19.67美元。现货铂金 回落0.1%，报每盎司1,357.70美元。现货钯金 也跌0.1%，报每盎司714美元。
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最新价格/ 当日 当日 低位 高位 当前
结算价 变动 涨跌% 成交量
COMEX黄金期货 1234.60 9.70 0.8 1219.50 1238.10 106,577
COMEX白银期货 19.604 0.151 0.8 19.280 19.740 32,779
COMEX铂金期货 1362.90 -1.50 -0.1 1356.30 1370.30 9,084
COMEX钯金期货 716.20 -4.05 -0.6 715.05 725.75 3,483
现货金 1237.00 13.40 1.1 1220.80 1238.50
现货银 19.670 0.220 1.1 19.330 19.740
现货铂金 1357.70 -1.05 -0.1 1361.75 1369.00
现货钯金 714.00 -0.72 -0.1 716.00 723.50(完)
贵金属报导 基本金属报导
全球金市 COMEX金持仓
伦敦金定盘 COMEX铜持仓
现货金 现货银
现货铂金 现货钯金
金属期市 LME库存变化
(编译 李军; 审校 母红)