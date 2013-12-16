全球金市：金价受空头回补推动上扬，关注美联储政策会议

* 美元兑欧元走软，油价跳升支撑黄金价格
* 在美联储政策会议举行前，谨慎的投资者离场观望
* 黄金上市交易基金的投资疲软
路透纽约/伦敦12月16日 - 金价周一连涨第二日，因油价上扬和美元走软，促使基金在美国联邦储备理事会(FED/美联储)本周政策会议前调整仓位，回补空头头寸。
今日稍早金价承压，因数据显示，美国11月制造业产出连升第四个月，进一步显示美国经济成长正累积动能。
分析师称，近期出炉的强劲就业数据令美联储在本月17-18日会议上决定缩减刺激规模的可能性增强。但多数观察人士预计，联储在本周的会议上将保持每月850亿美元的购债规模不变。
1854 GMT，现货金 上扬0.5%，报每盎司1,244.46美元。
美国2月期金 收涨9.80美元，报每盎司1,244.40美元，根据汤森路透初步数据，成交量较30日均值低约30%。
有关美联储将缩减刺激规模的预期拖累金价年内迄今累积下跌25%，为32年来最大年度跌幅。对金价跌势可能过度的担忧使上周出现一波空头回补买盘。
美元兑欧元走软，以及油价攀升也扶助支撑金价。
对黄金的投资兴致仍然疲弱。全球最大的黄金上市交易基金SPDR Gold Trust 报告上周黄金持仓量减少8.1吨。
其他贵金属方面，现货银 急升2.1%，报每盎司20.06美元。现货铂金 下跌0.2%，报每盎司1,358.25美元。现货钯金 小涨0.25美元，报每盎司714.25美元。
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最新价格/ 当日 当日 低位 高位 当前
结算价 变动 涨跌% 成交量
COMEX黄金期货 1244.40 9.80 0.8 1227.20 1251.70 111,997
COMEX白银期货 20.101 0.497 2.5 19.445 20.290 32,653
COMEX铂金期货 1360.10 -2.80 -0.2 1349.60 1367.00 8,988
COMEX钯金期货 716.35 0.15 0.0 714.00 721.60 2,983
现货金 1244.46 6.66 0.5 1227.80 1251.40
现货银 20.060 0.410 2.1 19.490 20.280
现货铂金 1358.25 -3.24 -0.2 1356.25 1366.25
现货钯金 714.25 0.25 0.0 715.90 718.25(完)
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(编译 母红; 审校 张明钧)