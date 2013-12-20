全球金市：金价上扬，然可能录得32年来最大年度跌幅

* 金价在早盘跌至六个月低位后逆转走势

* 美联储缩减购债和美国赤字收窄的预期重压金价

* SPDR Gold Trust黄金上市交易基金黄金持仓量进一步减少

路透纽约/伦敦12月20日 - 金价周五转跌为升，早盘跌至六个月低位，但仍可能录得32年来最大年度跌幅，因美国联邦储备理事会(FED/美联储)缩减购债的计划以及美国政府赤字可能收窄的预期重压金价。

美联储本周表示美国经济的劲道足以促使其开始缩减大规模购债计划，标志着推动金价在2011年升至历史高位1,920.30美元的宽松货币时代即将结束。

本周稍早美国国会达成两年预算协议后，金价也承压。

现货金 盘中触及6月以来最低1,185.10美元，逼近6月28日触及的三年半低位。

市场稍后收复部分失地，1808 GMT，上扬1.1%，报每盎司1,202.60美元，交易商称，受助于空头回补和实货买盘。

美国2月期金 上扬8.30美元，报每盎司1,202美元，根据路透初步数据，收盘时成交量可能低于30日均值。

本周，金价回落约3%，年内迄今累积下跌约28%，可能结束历时12年的连涨之势。

Bullman Asset Management的经理Nick Bullman表示，金价可能进一步走低，因美联储缩减购债行动才刚刚拉开帷幕，且投资者对黄金的看法非常负面，因不存在任何通胀的迹象

全球最大的黄金上市交易基金SPDR Gold Trust 的黄金持仓量周四减少3.90吨，至808.72吨，为近五年来最低。

其他贵金属方面，现货银 上涨0.7%，报每盎司19.38美元。现货铂金 攀升1.3%，报每盎司1,331.49美元。现货钯金 小涨0.2%，报每盎司694.80美元。(完)

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