全球金市：金价在圣诞节前上涨，今年势将录得大跌

* 金价受到逢低承接和投资组合调整仓位提振

* 美国数据增强以及美联储缩减购债令金市前景蒙尘

路透纽约/伦敦12月24日 - 美国期金周二收高，现货金价持稳，因在圣诞节前最后一个交易日，金价徘徊在六个月低点约1,200美元附近，吸引逢低承接买家。

成交保持淡静，多数金市投资人试图在年底前均衡仓位。

“投资人正尽力在年底按市值计算时避免为所持仓位支付不必要的高税，所以有一些投资组合仓位调整动作，”RBC Capital Markets Global Futures金市分析师兼副总裁George Gero表示。

“过去几日跌穿1,200美元后也出现一些空头回补和逢低承接买盘。”

美国2月期金 收高0.5%，报1,203.30美元。

1841GMT，现货金 报1,198.23美元，较周一尾盘变动不大。

今年迄今，金价重挫28%，为12年黄金升势划上句号。

全球最大黄金上市交易基金(ETF)SPDR Gold Trust 周一持仓量减少8.4吨，至805.72吨，为近五年最低。

其他贵金属方面，现货银 持稳报每盎司19.41美元。现货铂金 升0.6%，报每盎司1,331.24美元。现货钯金 跌0.4%，报每盎司690美元。(完)

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