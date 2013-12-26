全球金市：金价因空头回补上扬，铂金录得10月来最大单日涨幅

* 黄金和白银上扬，因交易商回补空头头寸
* 金价可能录得1981年以来最大年度跌幅
* 铂金可能录得两个月来最大单日涨幅
路透伦敦/纽约12月26日 - 金价周四在年底的清淡交投中上扬近1%，受助于空头回补，但今年仍可能录得30年来最大年度跌幅，因随着对全球经济复苏的乐观情绪增强，投资者转投节节攀升的股市。
有迹象显示，美国就业市场持续改善，美国劳工部周四公布，美国一周初请失业金人数为33.8万人(预估为34.5万人)，为近一个月最高。 数据推动工业贵金属价格走高，现货铂金 上扬近2%，录得10月17日以来最大单日涨幅。
美国2月期金 收涨0.75%，报每盎司1,212.3美元。
现货金 盘中上扬0.9%，至一周高位1,215.70美元，升穿九日移动均线。2114 GMT，攀升0.5%，报每盎司1,211.91美元。
金价今年可能下跌近30%，结束12年连涨势头。
今年，金价可能录得1981以来最大年度跌幅，而目前的价格水平距离2011年触及的历史高位1,920.30美元低37%。
分析师和交易商预计，金价明年可能进一步走低，但跌幅可能小于今年。
诸如高盛、法国巴黎银行和法国兴业银行等数家券商预计，明年金价可能跌至每盎司1,150美元之下。
其他贵金属也触及一周高位，现货银 攀升1.33%，至每盎司19.80美元，稍早触及12月18日以来最高20.02美元。今年银价累积回落36%，为至少1982年以来最大年度跌幅。
现货铂金 急升1.75%，报每盎司1,363.00美元，从一周前触及的7月初以来最低1,309.75美元反弹。现货钯金 上扬1.0%，报每盎司7703.0美元。(完)
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(编译 母红; 审校 李军)