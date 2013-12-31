全球金市：金价13年来首次录得年度跌幅，重挫28%为32年之最

* 金价13年来首次录得年度跌幅

* 2013年金价重挫28%

* 今年贵金属中白银表现最差

路透纽约/伦敦12月31日 - 金价周二在年底清淡交投中跌至六个月低点，今年跌幅为32年最大，因全球经济复苏的前景促使投资人转投较高风险资产。

在经历了长达12年的牛市后，金价今年重挫28%，美国联邦储备理事会(FED/美联储)逐步撤出极度宽松货币政策的计划也打压投资人对持有黄金的热情。

多年的宽松货币政策带动金价在2011年9月创下历史高位1,920.30美元，因低利率鼓励投资人将资金投入不附息资产。

周二在震荡交投中，现货金 跌1%，至6月28日来最低的1,184.50美元，之后有所反弹。1929GMT，金价升0.38%，报1,201.13美元。

美国2月期金 结算价报1,202.3美元，跌1.5美元，稍早一度跌至1,181.40美元。今年跌幅达28%。

在汤森路透/核心商品CBR指数 追踪的19种商品中，金价今年跌幅为第三大，仅次于玉米和白银。

按其他货币计算，黄金也录得年度大跌。按欧元计价的黄金 今年重挫31%，按瑞郎 和英镑 计价的黄金分别跌30%和29%。

全球最大黄金上市交易基金(ETF)SPDR Gold Trust 周一持仓量减少0.37%，至798.22吨，为2009年1月来最低。

新加坡金条较伦敦现货金价升水持平于每盎司1.50美元。香港金条较伦敦现货金升水介于1.50至高点2.00美元之间。

现货银 跌1.13%，至每盎司19.43美元。今年银价累积回落36%，为至少1982年以来最大年度跌幅，今年白银在贵金属市场的表现最差。

现货铂金 升0.8%，报1,376.0美元，势将录得11%的年度跌幅。此间市场年度表现最好的为现货钯金 ，今年升2%。周二现货钯金升0.9%，报718.10美元。(完)

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