全球金市：延续2013年深跌后的反弹势头攀升1%，本周上扬逾2%

标题新闻：通用汽车两年内将在中国开始生产纯电动车，拟2020年前推出至少10款新能源车－法新社
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* 金价本周上升逾2%，为10周来最大周度升幅
* 美国股市下跌，股市走弱支撑金价
* 金币买需和中国实货需求扶助金价上涨
路透纽约/伦敦1月3日 - 黄金价格周五上涨1%，延续上日大幅攀升的态势，受助于2013年录得逾30年来最差年度表现后，基金买需重燃和股市下跌。
金币买需强劲，中国实货需求殷切，以及基金因新年指数重新平衡而建立新头寸等因素，合力扶助提振金价，令黄金本周上升超过2%，录得10周来最大周度升幅。
分析师表示，黄金本周似乎从股市下滑中获得支撑。在2013年，黄金大跌，而股市劲涨。
“金价上升，对股市下跌作反应，可能为2014年设下基调，且加强两者之间的反向联动关系，”汇丰首席贵金属分析师James Steel说。
1813 GMT，现货金 升1.1%，报每盎司1,238.44美元。
美国2月期金 上扬13.10美元，报每盎司1,238.30美元，路透初步数据显示，收盘时成交量可能低于30日均值。
交易员说，上海黄金交易所黄金溢价直指中国买需在近日增强，因全球金价在接近2013年底徘徊在大约1,200美元。
美国铸币局新的2014年美国鹰金币在今年首个工作日销售强劲，也提振黄金市场人气。(完)
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