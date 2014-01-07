全球金市：金价在连涨五日后回落，受累于股市和美元走强

* 美国11月贸易逆差收窄，推高美股和美元

* 分析师预计，利率攀升将重压金价

* 美联储周三将公布最新一次会议记录

路透纽约/伦敦1月7日 - 金价周二走低，因美元走强和美股反弹，促使投资者在金价连涨五日后锁定获利。

美股标普500指数 周二上扬0.7%。数据显示，美国11月贸易逆差收窄，美元走强，金价因此承压。

分析师称，基金重新平衡指数及股市下跌，金价显然因而寻获支撑。

不过，他们预计金价将因利率不断攀升的环境而承压，之前美国联邦储备理事会(FED/美联储)已宣布开始缩减购债。

2028 GMT，现货金 跌0.5%，报每盎司1,231.50美元。

美国2月期金 收跌8.40美元，报每盎司1,229.60美元。根据路透初步数据，成交量较30日均值低约30%。

金价在过去五个交易日累计上扬近4%，因股市在2013年录得创纪录涨幅后走低。金价去年则猛跌28%。

在亚洲实货市场，印度政府消息人士称，该国官员正在就降低处于纪录高位的黄金进口关税，以及放宽出口规定等问题进行磋商。

交易商还关注美国周五公布的非农就业报告和贸易数据，以及美联储周三公布的12月政策会议记录。

现货银 回落1.7%，报每盎司19.81美元，远低于前一日触及的四周高位20.33美元。

现货铂金 跌0.2%，报每盎司1,409.74美元，周一升至七周高位1,420.75美元。现货钯金 涨0.4%，报每盎司738.25美元。 ----------------------------2028 GMT---------------------------------

最新价格/ 当日 当日 低位 高位 当前

结算价 变动 涨跌% 成交量 COMEX黄金期货 1229.60 -8.40 -0.7 1224.20 1244.70 118,441 COMEX白银期货 19.787 -0.316 -1.6 19.625 20.280 35,126 COMEX铂金期货 1415.40 -1.00 -0.1 1407.30 1421.30 7,593 COMEX钯金期货 741.70 3.20 0.4 733.50 744.75 3,357 现货金 1231.50 -6.10 -0.5 1225.30 1245.25 现货银 19.810 -0.340 -1.7 19.660 20.260 现货铂金 1409.74 -3.01 -0.2 1412.10 1418.50 现货钯金 738.25 3.00 0.4 735.00 741.75(完)

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