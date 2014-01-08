全球金市：金价下跌，受累于良好的美国民间就业数据和联储会议记录

* 美联储12月会议记录显示，委员们支持逐步结束刺激计划
* 美国ADP民间就业数据优于预期，表明美国经济成长
* 商品指数权重调整为金市带来10亿美元的新买盘
路透纽约/伦敦1月8日 - 金价周三连跌第二日，受累于良好的美国民间就业数据，以及美国联邦储备理事会(FED/美联储)12月会议记录显示，联储试将稳步缩减购债规模。
周三美联储公布的12月会议记录显示，联邦公开市场委员会(FOMC)委员希望在首次缩减量化宽松(QE)时谨慎行事，且多数委员希望强调，并未给进一步缩减资产购买规模预设路径。
交易商称，美联储计划将每月购债规模缩减100亿美元，至750亿美元，其美国经济前景不断改善将继续给金市施压。
现货金 跌0.4%，报每盎司1,226.76美元。
美国2月期金 收跌4.10 美元，报每盎司1,225.50美元。根据路透初步数据，成交量较250日均值低约5%。
金价下挫，此前民间就业服务机构ADP Employer Services公布美国12月民间就业人数增加23.8万人，增幅创下13个月以来最大，超过分析师预期的增加20万人。
金价在2014年迄今仍上涨逾1%，受助于股市下跌，以及指数重新调整权重引发的基金买盘。黄金在2013年下跌28%，创下32年来最大年度跌幅。
标准普尔高盛商品指数 以及道琼-瑞银商品指数 的发言人表示，全球最大的两个商品指数从周三开始进行年度权重调整，这将给金市带来逾10亿美元的新买盘。
交易商现聚焦在周五公布的美国非农就业和贸易数据。
现货银 回落1.5%，报每盎司19.57美元。现货铂金 跌0.26美元，报每盎司1,410.49美元。现货钯金 下滑0.7%，报每盎司733.47美元。
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最新价格/ 当日 当日 低位 高位 当前
结算价 变动 涨跌% 成交量
COMEX黄金期货 1225.50 -4.10 -0.3 1217.70 1231.80 145,646
COMEX白银期货 19.539 -0.248 -1.3 19.310 19.865 41,976
COMEX铂金期货 1414.20 -1.20 -0.1 1403.80 1416.40 7,307
COMEX钯金期货 738.30 -3.40 -0.5 733.70 743.75 3,128
现货金 1226.76 -4.73 -0.4 1219.25 1232.45
现货银 19.570 -0.290 -1.5 19.330 19.870
现货铂金 1410.49 -0.26 0.0 1407.50 1414.50
现货钯金 733.47 -5.03 -0.7 736.25 741.00(完)
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(编译 利棣儿; 审校 母红)