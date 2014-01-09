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亚洲 | 2014年 1月 9日 星期四 08:50 BJT

全球金市：金价连跌两日后持稳，关注美国经济数据

市场焦点转向周四公布的一周初请失业金数据和周五要公布的美国非农就业数据。

全球最大黄金上市交易基金(ETF)--SPDR Gold Trust 称，周三的黄金持仓较上日减少1.50吨至793.12。(完)

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金属期市 LME库存变化 (编译 李春喜 审校 张涛)
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