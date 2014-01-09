全球金市：金价结束两日连跌走高，关注美国非农就业报告

中国证券：证监会下发新一批10家公司IPO批文，料融资总额至多60亿元
路透上海4月22日 - 中国证监会官方微信周五刊登通知，证监会按法定程序核准了新一批10家企业的首次公开发行（IPO）申请，预计筹资总额不超过60亿元人民币。
* 金价长期前景黯淡，因预计美联储将进一步缩减购债
* 全球最大的黄金上市交易基金报告黄金持仓量减少
* 交易商静待美国周五公布非农就业报告
路透纽约/伦敦1月9日 - 金价周四攀升，结束两日连跌，因交易商在周五美国非农就业报告公布前增加头寸。市场密切关注该数据，以期从中寻找美国联邦储备理事会(FED/美联储)是否会继续缩减购债的线索。
今日公布的数据显示，上周美国初请失业金人口减少，12月计划裁员人数触及13年半低位，进一步显示美国经济成长正在加速。
分析师称，如果周五的非农就业数据令人失望可能在短期提振金价。不过，金价今年仍可能承压，因美联储12月宣布从1月起将每月购债规模缩减100亿美元，至750亿美元。
2022 GMT，现货金 上扬0.2%，报每盎司1,227.86美元。
Comex-2月期金 收涨3.90美元，报每盎司1,229.40美元，根据汤森路透初步数据，成交量较250日均值低约20%。
预计周五公布的美国非农就业数据显示12月就业岗位增加19.6万个，低于11月的增加20.3万个。
全球最大的黄金上市交易基金SPDR Gold Shares 周三报告，黄金持仓量减少1.5吨，至五年低位793.121吨，为年内首次出现持仓量减少。
美银美林周四称，将2014年金价预期下调11%，至每盎司1,150美元；将银价预期下调21%，至每盎司18.38美元。
其他贵金属方面，现货银 上扬0.3%，报每盎司19.55美元。现货铂金 小涨0.25美元，报每盎司1,413.75美元。现货钯金 小跌0.25美元，报每盎司733.25美元。
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最新价格/ 当日 当日 低位 高位 当前
结算价 变动 涨跌% 成交量 COMEX黄金期货 1229.40 3.90 0.3 1222.80 1230.90 110,576 COMEX白银期货 19.683 0.144 0.7 19.380 19.710 29,568 COMEX铂金期货 1419.90 5.70 0.4 1412.60 1427.60 8,685 COMEX钯金期货 736.50 -1.80 -0.2 735.30 741.40 2,538 现货金 1227.86 2.15 0.2 1224.28 1231.40 现货银 19.550 0.050 0.3 19.430 19.690 现货铂金 1413.75 0.25 0.0 1415.50 1422.49 现货钯金 733.25 -0.25 0.0 737.50 739.00(完)
贵金属报导 基本金属报导
全球金市 COMEX金持仓
伦敦金定盘 COMEX铜持仓
现货金 现货银
现货铂金 现货钯金
金属期市 LME库存变化 (编译 母红; 审校 张荻)
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* 短率持稳，央行午后扩大冲销规模收回资金 * 银行对短票利率下调有抗性，月底料持稳 * 公债交割无碍宽松环境，RP利率大致平稳 记者 董永年 路透台北4月21日 - 台湾银行间短率周五大致稳在低位。资金调度人士表示，资金需求 依然疲弱，银行间水位越垫越高。为收回市场过剩资金，央行午后扩大冲销规模，其中首度 增发的七天期定存单发行519亿台币，今日银行超额准备金额亦自上日的161亿台币大降至75 亿台币。 〞其实，今天发行的七天期（存单），主要是从ON(央行代收融夜资金)过来的。〞一不 愿具名央行官员说。 他并称，本提存期各银行资金已大致准备好，而超额准备降至75亿台币，〞我们觉得收 到这样是可以的，银行也觉得OK，这是双方面都觉得可以的状况之下，才可能收到这样的水 准。〞 资金调度人士稍早指出，央行今日首度增发七天期定存单，这让平时早早就来排队等待 下午冲销的银行销声匿迹。也显示市场对央行新增此一金融工具去化多余资金的企盼心情。 〞外商银行还没来排队，跑去跟央行申