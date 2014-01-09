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亚洲 | 2014年 1月 10日 星期五 06:19 BJT

全球金市：金价结束两日连跌走高，关注美国非农就业报告

* 金价长期前景黯淡，因预计美联储将进一步缩减购债

* 全球最大的黄金上市交易基金报告黄金持仓量减少

* 交易商静待美国周五公布非农就业报告

路透纽约/伦敦1月9日 - 金价周四攀升，结束两日连跌，因交易商在周五美国非农就业报告公布前增加头寸。市场密切关注该数据，以期从中寻找美国联邦储备理事会(FED/美联储)是否会继续缩减购债的线索。

今日公布的数据显示，上周美国初请失业金人口减少，12月计划裁员人数触及13年半低位，进一步显示美国经济成长正在加速。

分析师称，如果周五的非农就业数据令人失望可能在短期提振金价。不过，金价今年仍可能承压，因美联储12月宣布从1月起将每月购债规模缩减100亿美元，至750亿美元。

2022 GMT，现货金 上扬0.2%，报每盎司1,227.86美元。

Comex-2月期金 收涨3.90美元，报每盎司1,229.40美元，根据汤森路透初步数据，成交量较250日均值低约20%。

预计周五公布的美国非农就业数据显示12月就业岗位增加19.6万个，低于11月的增加20.3万个。

全球最大的黄金上市交易基金SPDR Gold Shares 周三报告，黄金持仓量减少1.5吨，至五年低位793.121吨，为年内首次出现持仓量减少。

美银美林周四称，将2014年金价预期下调11%，至每盎司1,150美元；将银价预期下调21%，至每盎司18.38美元。

其他贵金属方面，现货银 上扬0.3%，报每盎司19.55美元。现货铂金 小涨0.25美元，报每盎司1,413.75美元。现货钯金 小跌0.25美元，报每盎司733.25美元。

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最新价格/ 当日 当日 低位 高位 当前

结算价 变动 涨跌% 成交量 COMEX黄金期货 1229.40 3.90 0.3 1222.80 1230.90 110,576 COMEX白银期货 19.683 0.144 0.7 19.380 19.710 29,568 COMEX铂金期货 1419.90 5.70 0.4 1412.60 1427.60 8,685 COMEX钯金期货 736.50 -1.80 -0.2 735.30 741.40 2,538 现货金 1227.86 2.15 0.2 1224.28 1231.40 现货银 19.550 0.050 0.3 19.430 19.690 现货铂金 1413.75 0.25 0.0 1415.50 1422.49 现货钯金 733.25 -0.25 0.0 737.50 739.00(完)

贵金属报导 基本金属报导

全球金市 COMEX金持仓

伦敦金定盘 COMEX铜持仓

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金属期市 LME库存变化 (编译 母红; 审校 张荻)
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