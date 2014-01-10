全球金市：疲弱的美国就业数据提振金价上扬1.5%，本周收涨

* 美国就业岗位增幅为三年来最低，更多人退出劳动力大军

* 预计美国股市走低将支撑金价

* 部分分析师称金价仅会在短期内受到提振

路透纽约/伦敦1月10日 - 金价周五上扬1.5%，本周连涨第三周，因令人失望的美国就业数据引发市场臆测，美国联邦储备理事会(FED/美联储)今年将以缓慢的步伐缩减购债。

今日美元普跌，标普500指数 基本持平，因备受关注的美国就业数据显示，12月美国就业人口增幅为近三年来最小。

美国劳工部公布的数据显示，美国12月非农就业岗位增加7.4万个，为2011年1月以来最小增幅，预估为增加19.6万个。美国12月失业率6.7%，为2008年10月以来最低(市场预估7.0%)，11月为7.0%。

分析师称，劳动参与率降低可能促使美联储在缩减购债时谨慎行事。联储在12月宣布从1月开始缩减购债规模。

分析师还表示，在去年金价重挫，股指录得创纪录涨幅后，股价回落可能进一步支撑金价。

1929 GMT，现货金 上扬1.5%，报每盎司1,245.58美元。

本周，金价上扬近1%，连涨第三周，为8月以来最长周度连涨之势。

Comex-2月期金 收涨17.50美元，报每盎司1,246.90美元。根据路透初步数据，成交量较250日均值低约10%。

其他分析师则表示，较预期疲弱的美国就业数据将只会在短期内提振金价，因美国整体经济前景改善，且升息环境也将重压金价。

现货银 急升2.9%，报每盎司20.11美元。现货铂金 上扬 1.1%，报每盎司1,428.10美元。现货钯金 攀升0.8%，报每盎司739.10美元。 ----------------------------1929 GMT---------------------------------

最新价格/ 当日 当日 低位 高位 当前

结算价 变动 涨跌% 成交量 COMEX黄金期货 1246.90 17.50 1.4 1226.60 1248.50 147,693 COMEX白银期货 20.223 0.540 2.7 19.545 20.250 47,739 COMEX铂金期货 1436.90 17.00 1.2 1416.80 1439.00 7,828 COMEX钯金期货 746.05 9.55 1.3 735.00 748.40 3,161 现货金 1245.58 18.04 1.5 1227.70 1248.41 现货银 20.110 0.570 2.9 19.580 20.240 现货铂金 1428.10 14.85 1.1 1419.00 1434.00 现货钯金 739.10 5.99 0.8 737.00 744.97(完)

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