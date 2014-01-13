全球金市：升至一个月高位，因美股下跌

路透纽约/伦敦1月13日 - 金价周一升至一个月高位，因美股下跌引发避险买盘，且延续上日因美国非农就业数据不佳引发的黄金涨势。
黄金连涨第三日，在美国工业股普跌拖累标普500指数下跌近1%后，黄金的升势加速。
分析师表示，黄金在本年迄今录得的4%涨幅是受到2014年初股市下跌所支撑。
“市场上有一些周五就业报告公布后的后续买盘，且投资人从股市转至金市。在某一时点，黄金的涨势将减退，因为经济前景持续改善，”Alliance Financial LLC贵金属交易商Frank McGhee说。
1915 GMT，现货金 上扬0.6%，报每盎司1,253.74美元，稍早升至一个月高位1,254.50美元。
Comex-2月期金 收涨4.20美元，报每盎司1,251.10美元，此为12月11日来最高收位。
根据路透初步数据，成交量较250日均值低约40%。
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最新价格/ 当日 当日 低位 高位 当前
结算价 变动 涨跌% 成交量
COMEX黄金期货 1251.10 4.20 0.3 1243.00 1255.30 102,893
COMEX白银期货 20.385 0.162 0.8 19.955 20.470 33,237
COMEX铂金期货 1443.90 7.00 0.5 1433.00 1445.50 6,047
COMEX钯金期货 740.00 -6.05 -0.8 737.60 746.80 3,084
现货金 1253.74 7.04 0.6 1244.00 1254.50
现货银 20.420 0.310 1.5 19.970 20.430
现货铂金 1439.74 6.24 0.4 1436.40 1440.49
现货钯金 737.22 -1.78 -0.2 739.50 743.75(完)
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全球金市 COMEX金持仓
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(编译 利棣儿；审校 母红)