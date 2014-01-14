全球金市：金价走低，因零售销售数据提振美国股市

路透纽约/伦敦1月14日 - 金价周二回落近1%，结束之前三日的涨势，因令人鼓舞的美国12月零售销售数据公布后美股上扬，损及金市投资者的买兴。

美国标普500指数 上扬1%，之前商务部公布的数据显示，美国12月核心零售支出大增，显示去年底美国经济成长加速，且2014年成长有望进一步增强。

金价早盘上升至近一个月高位，交易商说，因中国投资人的实货需求强劲。

Sarhan Capital的首席执行长Adam Sarhan称，“很显然，黄金与股市呈负关联性。到目前为止，看似这一关系还将持续。”

2005 GMT，现货金 回落0.8%，报每盎司1,242.66美元。

COMEX-2月期金 收跌5.70美元，报每盎司1,245.40美元。根据汤森路透初步数据，成交量较250日均值低约10%。

周二走低使金市逆转了前一日涨至一个月高位的升势，当日美国股市下跌1%，引发避险买盘。

现货银 下跌1.1%，报每盎司20.12美元。现货铂金 下滑1.2%，报每盎司1,422.70美元。现货钯金 跌0.4%，报每盎司734.22美元。 ----------------------------2005 GMT---------------------------------

最新价格/ 当日 当日 低位 高位 当前

结算价 变动 涨跌% 成交量 COMEX黄金期货 1245.40 -5.70 -0.5 1241.10 1254.90 130,473 COMEX白银期货 20.282 -0.103 -0.5 20.125 20.670 45,450 COMEX铂金期货 1433.80 -10.10 -0.7 1426.40 1447.50 8,351 COMEX钯金期货 738.90 -1.10 -0.1 735.05 742.50 2,196 现货金 1242.66 -10.40 -0.8 1242.48 1255.00 现货银 20.120 -0.230 -1.1 20.160 20.580 现货铂金 1422.70 -17.29 -1.2 1427.75 1443.75 现货钯金 734.22 -2.78 -0.4 736.80 739.25(完)

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