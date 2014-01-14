全球金市：金价走低，因零售销售数据提振美国股市

标题新闻：俄罗斯副总理称准备维持当前原油产量，但若油价无下跌风险则或增产－国际文传电讯社
俄罗斯副总理德沃尔科维奇 以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本，欲浏览英文报导全文，请点选
路透纽约/伦敦1月14日 - 金价周二回落近1%，结束之前三日的涨势，因令人鼓舞的美国12月零售销售数据公布后美股上扬，损及金市投资者的买兴。
美国标普500指数 上扬1%，之前商务部公布的数据显示，美国12月核心零售支出大增，显示去年底美国经济成长加速，且2014年成长有望进一步增强。
金价早盘上升至近一个月高位，交易商说，因中国投资人的实货需求强劲。
Sarhan Capital的首席执行长Adam Sarhan称，“很显然，黄金与股市呈负关联性。到目前为止，看似这一关系还将持续。”
2005 GMT，现货金 回落0.8%，报每盎司1,242.66美元。
COMEX-2月期金 收跌5.70美元，报每盎司1,245.40美元。根据汤森路透初步数据，成交量较250日均值低约10%。
周二走低使金市逆转了前一日涨至一个月高位的升势，当日美国股市下跌1%，引发避险买盘。
现货银 下跌1.1%，报每盎司20.12美元。现货铂金 下滑1.2%，报每盎司1,422.70美元。现货钯金 跌0.4%，报每盎司734.22美元。 ----------------------------2005 GMT---------------------------------
最新价格/ 当日 当日 低位 高位 当前
结算价 变动 涨跌% 成交量 COMEX黄金期货 1245.40 -5.70 -0.5 1241.10 1254.90 130,473 COMEX白银期货 20.282 -0.103 -0.5 20.125 20.670 45,450 COMEX铂金期货 1433.80 -10.10 -0.7 1426.40 1447.50 8,351 COMEX钯金期货 738.90 -1.10 -0.1 735.05 742.50 2,196 现货金 1242.66 -10.40 -0.8 1242.48 1255.00 现货银 20.120 -0.230 -1.1 20.160 20.580 现货铂金 1422.70 -17.29 -1.2 1427.75 1443.75 现货钯金 734.22 -2.78 -0.4 736.80 739.25(完)
贵金属报导 基本金属报导
全球金市 COMEX金持仓
伦敦金定盘 COMEX铜持仓
现货金 现货银
现货铂金 现货钯金
金属期市 LME库存变化 (编译 母红; 审校 利棣儿)
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路透4月25日 - 全球最大的建筑和矿山机械生产商卡特彼勒公布，季度营收增长3.8%，得益于各项业务的需求提升。 归属于普通股股东的第一季获利降至1.92亿美元，或每股0.32美元，上年同期为2.71亿或0.46美元。 扣除重组成本，卡特彼勒第一季每股盈余1.28美元，上年同期为0.64美元。 总营收增至98.2亿美元，上年同期为94.6亿美元。 卡特彼勒股价周二盘初急升7%，报103.54美元。(完) (编译 王洋; 审校 李军)
波罗的海海岬型船运价指数跌13点，或0.73%，报1,767点，为逾六周以来最低。海岬型船舶日均获利降81美元，报12,879美元。该型船舶的通常运载量为15万吨。