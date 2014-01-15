全球金市：金价连跌两日，因美元和美股上涨

澳洲经济指标总览--5月4日
经济指标 时段 最新值 前月(季)值 下次公布时间 商品及服务贸易收支(经季节调整,以当前价格计算) 6月8日 商品及服务收支(亿澳元) 3月 顺差31.07 顺差35.74 出口(较前月) +2% +1% 进口(较前月) +5% -5% 零售销售(经季节调整,以当前价格计算)
* 美国生产者物价指数和制造业数据强劲，令金价承压
* SPDR基金黄金持仓量减少3.56吨
* 消息人士表示，中国向澳新银行和汇丰发放黄金进口执照
路透纽约/伦敦1月15日 - 金价周三连跌两日，因在数据显示美国12月生产者物价指数(PPI)大涨，但未见持续价格压力迹象后美元上扬。
美国劳工部公布，12月美国经季节调整PPI升0.4%，为六个月最大升幅。
受美国银行 业绩强劲带动，美股连升第二日，也削弱了黄金的避险吸引力。
分析师表示，金价今年迄今近3%的升幅是受到对美联储可能不会过于激进缩减购债的臆测支撑，因上周五美国公布的非农就业报告令人失望。
“但我们猜测未来几周金市难以维持升势，特别是因本月底美联储将举行下一次的货币政策会议。”INTL FCStone金属分析师Edward Meir表示。
1841 GMT，现货金 回落0.5%，报每盎司1,238.79美元。
COMEX-2月期金 收跌6.70美元，报每盎司1,238.70美元。根据汤森路透初步数据，成交量较250日均值低约45%。
全球最大的黄金上市交易基金SPDR Gold Shares 周二黄金持仓量减少3.56吨，至五年低位789.56吨。
消息人士表示，中国首次向两家外资银行发放黄金进口执照，这显示中国正进一步开放这个全球最大实货黄金市场。 (完)
贵金属报导 基本金属报导
全球金市 COMEX金持仓
伦敦金定盘 COMEX铜持仓
现货金 现货银
现货铂金 现货钯金
金属期市 LME库存变化 (编译 李军; 审校 利棣儿)
经济指标 时段 最新值 前月(季)值 下次公布时间 商品及服务贸易收支(经季节调整,以当前价格计算) 6月8日 商品及服务收支(亿澳元) 3月 顺差31.07 顺差35.74 出口(较前月) +2% +1% 进口(较前月) +5% -5% 零售销售(经季节调整,以当前价格计算)
0156GMT * 澳元/美元守在狭窄区间0.7415/0.7430，澳洲公布3月贸易报告 * 澳洲3月贸易顺差31.07亿澳元，2月修正为顺差37亿澳元；进口和出口分别增长5%和2% * 该数据公布后，澳元/美元几无变动，报0.7420 * 中国4月财新服务业采购经理人指数(PMI)自前月的52.2降至51.5，为11个月最低 * 关注澳洲央行总裁洛威0310GMT时的讲话(完) (编译 许娜；审校 龚芳)
加州斯坦福--胡佛货币政策研讨会，主题为货币政策的结构基础。与会嘉宾包括：芝加哥联邦储备银行总裁埃文斯、波士顿联邦储备银行总裁罗森格伦、圣路易斯联邦储备银行总裁布拉德、FED副主席费舍尔。