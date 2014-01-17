全球金市：金价连涨第四周，德意志银行不再参与黄金定盘

* 金价受实货需求带动周五上涨，未受美元走强影响
* 德意志银行不再参与黄金和白银定盘
* 周一为马丁路德金纪念日假期，美国市场将休市
路透纽约/伦敦1月17日 - 金价周五上涨，因美股下跌，基金买盘和亚洲实货买需强劲，带动黄金连涨第四周。
德意志银行 不再参与黄金和白银定盘，因德国监管机构对银行业被指操控贵金属价格展开调查。德意志银行的消息令市场意外。
德意志银行周五表示，在结束其大部份商品业务后，该行将不再参与黄金定盘。之前，德意志银行和另外四家银行共同参与每日两次的全球黄金定盘。
黄金近期的涨势受助于美股自年初以来的弱势。不过，分析师表示，在利率将持续上升的环境下，加之经济前景向好，黄金将受压。
1945 GMT，现货金 攀升0.8%，报每盎司1,252.11美元。
黄金在本周上涨0.5%，为第四周连涨，此为2012年9月来最长升势。
COMEX-2月期金 收高11.70美元，报每盎司1,251.90美元。根据汤森路透初步数据，成交量较250日均值低约40%。
黄金攀升，尽管美元走强为金市带来阻力，此前公布的美国数据支撑美国经济复苏力道将促使美联储继续缩减购债的观点。
美联储公布数据显示，美国12月工业生产为增长0.3%(预估为增长0.3%)，11月修正后为上升1.0%。
上海黄金交易所黄金实货溢价 周五上升。在1月31日农历新年前，中国买需在近几周一直很强劲。
现货银 上涨1.2%，至每盎司20.29美元。
现货铂金 大涨1.7%，报每盎司1,448.99美元。现货钯金 攀升0.5%，报每盎司743.50美元。
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最新价格/ 当日 当日 低位 高位 当前
结算价 变动 涨跌% 成交量
COMEX黄金期货 1251.90 11.70 0.9 1237.30 1254.60 103,818
COMEX白银期货 20.304 0.250 1.2 19.960 20.425 30,243
COMEX铂金期货 1454.10 22.60 1.6 1431.50 1457.90 11,389
COMEX钯金期货 748.55 4.65 0.6 741.50 753.30 3,592
现货金 1252.11 10.02 0.8 1238.10 1254.80
现货银 20.290 0.240 1.2 19.990 20.410
现货铂金 1448.99 23.74 1.7 1433.50 1453.25
现货钯金 743.50 3.75 0.5 743.20 750.75(完)
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(编译 利棣儿；审校 母红)