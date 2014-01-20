全球金市：金价持稳在六周高位附近，南非罢工在即提振铂金价格

* 金价连涨四周

* 黄金上市基金SPDR的黄金持仓量一个月来首次增加

* 南非铂金工人本周可能举行罢工

路透卡尔加里1月20日 - 金价周一持稳，盘中触及近六周最高，因美元和股市回落提振投资者对黄金的信心，从而使金价受到支撑。

铂金价格攀升至近三个月最高，之前一主要的南非铂金矿业工会表示，全球三大铂金矿的矿工本周将举行罢工。

2031 GMT，现货金 接近持平在每盎司1,253.19美元，今日稍早触及12月中以来最高1,259.85美元。美国2月黄金期货 上扬2.50美元，报每盎司1,254.40美元。

欧洲股市小跌，从五年半高位回落。美元指数 下跌0.2%。今日美国市场因马丁路德金纪念日休市，市场成交清淡。

金价已连涨四周，期间累积涨幅为约4%。

商品交易委员会(CFTC)周五公布的数据显示，对冲基金和货币基金经理连续第三周增加对黄金期货和期权的看涨押注，因库存减少。这是衡量贵金属市场投资者信心的一个重要指标。

全球最大的黄金上市交易基金SPDR Gold Trust 的黄金持仓量周五增加7.49吨，至797.05吨，为一个月来首次增加。

铂金价格上扬，因南非的矿业和建筑业工会(AMCU)宣布计划在周四举行罢工，表示将在周一向铂金和黄金矿商发出通知。

现货铂金 盘中升至10月31日以来最高1,469.50美元，后缩减涨幅，最新报每盎司1461.90美元。现货钯金 跌0.2%，报每盎司745.40美元。

现货银 报每盎司20.26美元，日内接近持平。(完)

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