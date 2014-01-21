全球金市：金价下挫1%，因臆测美联储将再次缩减购债规模

香港个股：神州数码和工行等组建国内第二家健康大数据“国家队”--新华
路透上海4月29日 - 新华社周五晚间报导，神州数码控股、中国工商银行、中科院控股、中国电信集团等13家企业，联合筹建中国健康医疗大数据股份有限公司。这是健康大数据领域的第二只“国家队”。
* 报导称美联储将进一步缩减购债，令金价受压
* 中国黄金需求放缓，预料中国黄金进口将减少
* 关注周四公布的美国初请失业金人数和成屋销售数据
路透纽约/伦敦1月21日 - 黄金价格周二下挫约1%，可能录得2014年迄今最大单日跌幅，受累于市场广泛臆测美国联邦储备理事会(美联储/FED)在下周政策会议上将可能宣布进一步缩减购债规模。
交易商表示，美国经济改善迹象和臆测美联储将继续缩减刺激计划削弱黄金作为对冲通胀工具的投资吸引力。
“我有信心美联储将继续缩减购债。全球经济持续改善，应该会继续打压避险资产需求，”RJ O'Brien高级商品经纪Phillip Streible说。
华尔街日报周一报导，美联储将可能在六周内第二次宣布缩减购债计划，因为乏善可陈的就业报告没有削弱美联储对今年美国经济成长强劲的预期。美联储下次政策会议将在1月28-29日举行。
1911 GMT，现货金 下跌0.9%，报每盎司1,241.76美元，稍早一度最多跌1.4%，至一周低位1,235.68美元。
COMEX-2月期金 收低10.10美元，报每盎司1,241.80美元。
根据汤森路透初步数据，收盘时成交量势将和250日均值一致。
在中国，黄金买需低于上周水平，因金价连续攀升第四周。
分析师表示，今年中国黄金进口势将从2013年创下的纪录高位回落。
其他贵金属方面，现货银 跌2.2%，至每盎司19.82美元，单日跌幅也是今年最大。
现货铂金 下滑1%，报每盎司1,447.99美元。现货钯金 小跌0.1%，报每盎司745美元。(完)
贵金属报导 基本金属报导
全球金市 COMEX金持仓
伦敦金定盘 COMEX铜持仓
现货金 现货银
现货铂金 现货钯金
金属期市 LME库存变化 (编译 利棣儿；审校 李军)
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